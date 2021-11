Nuova modalità di gioco - Il Cammino dei campioni



Vi Dorata - include una nuova animazione di aumento di livello

Jinx Dorata

Caitlyn Dorata

Ekko Dorato

Jayce Dorato

Preparatevi a creare il vostro cammino. Il Cammino dei campioni sta arrivando su Legends of Runeterra!Il Cammino dei campioni è la nuova modalità avventura PvE di Legends of Runeterra in arrivo con la patch 2.19.0 il 10 novembre alle 19:00. Viaggia per Runeterra nei panni di uno dei tuoi campioni preferiti, conquista incontri unici, guadagna ed equipaggia potenti Reliquie, recluta alleati, e migliora il tuo campione come mai prima d'ora per affrontare sfide completamente nuove.Per celebrare Riot x Arcane, un set di avventure speciali sono disponibili a Piltover e Zaun, accompagnati da fumetti doppiati, animati e con scelte narrative che donano ricchezza e profondità ai campioni delle regioni.Jayce arriva per difendere il domani!In questa patch arriva Jayce, il nuovo campione di Piltover e Zaun, con un vero arsenale di esperimenti hextech ed alleati di Piltover!Scopri di più su Jayce e le sue tecnologie che potenziano gli incantesimi e sulle altre carte in arrivo nell'aggiornamento al link qui sotto!Mega Pass EventoIl Pass Evento più grande di Legends of Runeterra finora. Guadagna fino a 35 ricompense, incluse esclusive nuove emote, guardiani, dorsi carta e altro ancora dal 10 novembre all'8 dicembre 2021!Nuovi elementi esteticiDiventa l'anima della festa e celebra i tuoi campioni preferiti da Piltover e Zaun con i nuovi aspetti Dorati:Guarda giù dai grattacieli coperti di graffiti di Piltover nella nuova plancia di livello epico Tetti piltoveriani, completa di nuovi effetti visivi, elementi interattivi e musica.

