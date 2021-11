Call of Duty Vanguard Recensione PS5

Call of Duty ritorna alla seconda guerra mondiale con una storia differente



con questo nuovo, sviluppato da, ha voluto nuovamente tornare alla seconda guerra mondiale e lo ha fatto con una storia diversa dal solito. Gli sviluppatori hanno reso Vanguard più lineare, con una maggiore attenzione sui filmati di intermezzo, apportando delle migliorie al multiplayer e alla modalità. Dunque, non hanno voluto rischiare troppo limitandosi solo a migliorare il franchise senza stravolgerlo, ma facendo qualche passo falso.

Storia

La Storia diè molto promettente su carta, ma nel gioco risulta poco appassionante. La narrazione è ottima e dà molto spessore sia alla storia che alla caratterizzazione dei personaggi. Il giocatore viene catapultato aa fine conflitto nell'aprile del 1945. Il sergente Arthur Kingsley comanda una squadra - la- composta da soldati provenienti da varie parti del mondo, dotati di capacità individuali straordinarie. La missione consiste nell'infiltrarsi in territorio nemico e raccogliere materiale sul segretissimo. I protagonisti del gioco intrappolati nella Germania nazista dovranno cavarsela da soli; grazie alle loro capacità individuali come preparazione, leadership, precisione e coraggio, dovranno riuscire a portare al temine la missione più importante per salvare l'intero pianeta. Ad inizio missione vengono catturati dal generaleche cerca di estorcergli informazioni; da qui inizia, grazie a dei flashback, la vera avventura che porterà i players in giro per il mondo in paesi come la Normandia, le isole Midway, la Libia, Stalingrado, l'isola di Bougainville e l'Egitto.

Gameplay

Call of Duty Vanguard ha un gameplay molto lineare. Al contrario di Black Ops Cold War dove c'èra maggiore libertà, in Vanguard questa è più limitata donando al giocatore un gameplay tradizionale ma molto cinematografico. Per smorzare questo limite, gli sviluppatori hanno cercato di dare più brio aggiungendo verticalità alle missioni. I percorsi di questa verticalità, però, sono già stabiliti e di fatto risultano poco appaganti e stimolanti. Stessa cosa si può dire con i controlli dei veicoli. L'intelligenza artificiale dei nemici è appena sufficiente; essi si nascondono dietro ai ripari ma fanno fatica a vedere il giocatore, dimostrando una insoddisfacente intelligenza artificiale. Il buon grado di distruttibilità degli ambienti o la possibilità di poggiare le armi sulle superfici non migliora la situazione. In molti livelli il giocatore procederà un po' confuso senza capire la direzione da prendere per fuggire dal nemico.

In molti casi la morte arriva perchè il giocatore si muove prima del previsto o non si muove in tempo. In tutta la campagna ci sono solo due momenti memorabili: la missione sull'aereo bombardiere nella battaglia delle isole Midway e quella con Polina Petrova. La prima missione molto ispirata dona sensazioni uniche grazie all'ottimo uso del DualSense ; la seconda, che vede il crollo di un edificio con il giocatore ancora al suo interno, offre cambiamenti repentini e molto dinamici. Tuttavia, come accennato sopra, il giocatore è così limitato nelle azioni che ha l'impressione di assistere a un. Una nota positiva in questo ultimo capitolo è sicuramente l'azione collettiva con i protagonisti che si scambiano di ruolo al fine di andare avanti nel livello. I controlli sono sempre gli stessi con un grado di personalizzazione immenso, mentre il feeling che restituiscono le armi è ottimo. Dunque, una campagna che risulta poco interessante e si può considerare la peggiore mai vista in un. E' scarsa nella struttura, nelle situazioni, nelle idee e ha una sceneggiatura confusa. Infine, anche la longevità è inferiore rispetto ai precedenti capitoli della serie.Senza entrare nello specifico, ildi Call of Duty Vanguard includerà venti mappe, differenti modalità, dodici Operatori e delle novità sulla personalizzazione delle armi. Gli Operatori saranno divisi in quattro gruppi: Hellhounds, Shadow, Barbarian e Sentinel. Tutti i personaggi dei quattro gruppi, come al solito, andranno sbloccati man mano che si sale di livello. Insomma, il solito ottimo multiplayer di COD.

La modalità, sia in singolo che in multiplayer, è molto divertente. Ci sono tre tipi di nemici: Zombie standard, Zombie esplosivi e Zombie corazzati. I primi sono i soliti lenti e prevedibili, i secondi si muovono molto velocemente, mentre gli ultimi sparano con mitragliatrici Gatling nelle fasi più avanzate. Al solito, durante le partite, il giocatore avrà la possibilità di potenziare le armi con i crediti ottenuti, sbloccare oggetti ecc. Si potranno scegliere dodici Operatori inclusiper affrontare le missioni co-op in quattro giocatori. In gioco si potrà decidere di fare un'estrazione o combattere per vedere la sfida alzarsi con nemici sempre più forti e numerosi. Più alta è la sfida e migliori saranno le ricompense ricevute.

Comparto Tecncico

Call of Duty Vanguard per PlayStation 5 è incredibile. Il buon motore di gioco IW Engine è stato spremuto a dovere. Infatti, il gioco gira alla risoluzione difissi in ogni situazione. Vanguard sfoggia una grafica notevole, con luci volumetriche e delle texture dinamiche a dir poco realistiche. Nei livelli in notturna ad esempio si può ammirare la luce che crea dei riflessi nelle cose che colpisce; mentre nelle prime fasi della campagna la pioggia insistente reagisce al vento e agli oggetti che colpisce. Anche lehanno un qualità altissima ed è un piacere ammirarle. Convincono anche le animazioni molto ben realizzate e fluidissime. Il comparto audio in generale è buono. La colonna sonora convince mentre accompagna il giocatore all'azione. Il doppiaggio in italiano è ottimo anche se alcuni dialoghi si sentono troppo mentre altri non si sentono affatto. Una cosa che sicuramente verrà rattoppata con un aggiornamento futuro.

Conclusioni

Gli sviluppatori con questonon hanno voluto osare; il gioco si presenta come un classico e tradizionale COD che rinuncia alle innovazioni introdotte da Black Ops Cold War. Il titolo nel bene e nel male è rimasto fedele a se stesso portando solo qualche miglioria e facendo però dei passi indietro lato. La sterile e lineare campagna viene salvata dalla buona qualità tecnica e da un ottimo multiplayer, che si preannuncia immenso con i futuri aggiornamenti. Dopo la mia prova posso dire che Vanguard è soltanto un buon fps.

Voto 8/10









