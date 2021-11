ASUS Z690: le nuove schede madri arrivano in Italia

Schede madri ASUS serie Z690: lista completa e prezzi in italia

PCIe 5.0 e l'esclusivo overclock della memoria DDR5 debuttano insieme con i processori Intel Core di dodicesima generazione che offrono fino a 16 core e 24 thread

PUNTI CHIAVE

• Le schede madri ASUS Z690 sono dotate di supporto DDR5 e PCIe 5.0 per processori Intel Core di dodicesima generazione dotati fino a 16 core e 24 thread

• Una nuova esclusiva tecnologia di overclock chiamata ASUS Enhanced Memory Profile offre prestazioni DDR5 velocissime in pochi clic

• Una serie selezionata di schede madri Z690 sono dotate di slot PCIe 5.0 M.2 integrato, Thunderbolt 4, WiFi 6E, tecnologia Quick Charge 4+ e ricarica fino a 60 watt

• Tutte le schede madri ASUS Z690 sono equipaggiate con supporto nativo per Windows 11 e per sistemi di raffreddamento CPU di tipo LGA 1200 per aiutare builder e amanti del fai-da-te a essere operativi in modo più immediato

ASUSha annunciato oggi la disponibilità di una gamma completa di nuove schede madri Z690, queste motherboard affiancano moduli di memoria DDR5 a slot PCIe 5.0 sia per le schede video sia per lo storage. La piattaforma ASUS Z690 ? che comprende i modelli ROG Maximus fino alle schede madri ROG Strix, TUF Gaming, ProArt e Prime ? è pensata e realizzata per supportare i nuovissimi processori Intel Core di dodicesima generazione che offrono fino a 16 core e 24 thread. Le schede madri ASUS Z690 assicurano prestazioni che definiscono nuovi standard per le CPU Intel in virtù dell'erogazione di potenza e del raffreddamento che spaziano dall'uso quotidiano fino a quello più estremo.



Inoltre, sono dotate di una nuova piattaforma esclusiva di overclocking della memoria chiamata ASUS Enhanced Memory Profile (AEMP). E con funzionalità come gli slot PCIe 5.0 M.2 integrati, NVME RAID, Thunderbolt 4, 10 Gb Ethernet e WiFi 6E su alcuni modelli selezionati schede madri, i gamer, gli streamer e i creator possono passare al livello successivo scegliendo tra una gamma di opzioni che si intona a ogni budget e scenario.

Mentre la tecnologia DDR5 è normalmente limitata a un massimo di 1,1 volt, ASUS ha sviluppato una speciale combinazione di circuiti e firmware per le sue schede madri Z690 che aggira questa restrizione, consentendo agli utenti di scoprire da soli i limiti della nuova tecnologia di memoria. È possibile applicare modifiche manuali o abilitare AEMP nel BIOS per sbloccare rapidamente un incremento delle prestazioni. Per supportare questo tipo di intervento, ASUS ha lavorato diligentemente con i principali produttori di memorie DDR5 in tutto il mondo, tra cui Adata, Corsair, Crucial, Geil, G.SKILL, Kingston, Klevv e Teamgroup, al fine di garantire elevata compatibilità e stabilità.

Per aiutare gli utenti a essere operativi su queste nuove piattaforme, ogni scheda madre ASUS Z690 vanta il supporto integrato per Windows 11 e ognuna presenta fori di montaggio compatibili con i dispositivi di raffreddamento della CPU progettati per LGA 1200 e il nuovo socket LGA 1700. E per gli acquirenti di una scheda madre Z690 ROG o ProArt, ASUS offre un abbonamento di prova ad Adobe Creative Cloud.

Inoltre, per gli utenti che amano andare oltre, ASUS offre nuovi elementi visivi come il display AniMe Matrix che si avvale di mini LED RGB programmabili per mostrare lo stile personale attraverso design di illuminazione personalizzati, animazioni uniche e visualizzazioni grafiche "live" dell'audio, oltre a design sorprendenti stile cyberpunk.

ASUS Z690 DISPONIBILITA' E PREZZI IVA inclusa

ASUS ROG Maximus Z690 Extreme è disponibile al prezzo consigliato di 1.279,00 €

ASUS ROG Maximus Z690 ExtremeGlacial è disponibile al prezzo consigliato di 2.269,00€



ASUS ROG Maximus Z690 Formula è disponibile al prezzo consigliato di849,00€



ASUS ROG Maximus Z690 Apex è disponibile al prezzo consigliato di779,00€



ASUS ROG Maximus Z690 Heroè disponibile al prezzo consigliato di709,99€



ASUS ROG Strix Z690-E Gaming WiFiè disponibile al prezzo consigliato di679,00€



ASUS ROG Strix Z690-F Gaming WiFiè disponibile al prezzo consigliato di569,00€

ASUS ROG Strix Z690-A Gaming WiFi D4 è disponibile al prezzo consigliato di429,00€

ASUS ROG Strix Z690-G Gaming WiFi è disponibile al prezzo consigliato di419,00€



ASUS ROG Strix Z690-I Gaming WiFiè disponibile al prezzo consigliato di509,00€



ASUS ProArt Z690è disponibile al prezzo consigliato di589,00€



ASUS TUF Z690- PLUS WI-FI D4è disponibile al prezzo consigliato di369,00€



ASUS TUF Z690-PLUS D4 è disponibile al prezzo consigliato di359,00€



ASUS Prime Z690-Aè disponibile al prezzo consigliato di339,00€



ASUS Prime Z690M-Plus D4

è disponibile al prezzo consigliato di259,00€





