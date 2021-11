Milan Games Week & Cartoomics: programma e ospiti

DAL 12 AL 14 NOVEMBRE 2021 FIERA MILANO RHO - PADIGLIONI 8 \ 12





Dalle celebrazioni per i 60 anni di Diabolik agli showcase Machete Gaming con Lazza e Young Miles,

gli ospiti di Radio 105 Massimo Pericolo, Vegas Jones e il collettivo RM4E al gran completo. E poi l’esport che conta con tornei di ogni tipo e una distesa di oltre 2mila mq con console di ultima generazione per provare i videogame più recenti. Spazio anche agli indie game, con una selezione di sviluppatori italiani, e all’intramontabile retro-gaming. Tra fumetti di ogni tipo, cultura pop e fantasy, lanci di dadi e sessioni con giochi in scatola e di ruolo, gli immancabili cosplayer coloreranno i padiglioni di Fiera Milano insieme ai gruppi di costuming Star Wars, Marvel e Umbrella. Gran finale con le sigle più belle dei cartoni animati cantate dal mitico Giorgio Vanni.

L’elenco degli ospiti è davvero lungo, quasi non si contano. Perché la voglia è tanta dopo due anni di stop, ma anche perché l’unione di due mostri sacri dell’intrattenimento come Milan Games Week & Cartoomics in un unico grande evento - as one appunto - va ricordato, vissuto e festeggiato. Così da poter dire, “io c’ero”: ho fatto un selfie con Pow3r e Manuelito, Sio mi ha autografato il suo ultimo fumetto e ho giocato con Il Masseo! Qualche biglietto è ancora rimasto - bastano pochi click sul sito ufficiale, ma occorre far presto: sabato 13 è già sold out.



D’altronde stiamo parlando del più importante evento italiano - prodotto da Fiera Milano in collaborazione con Fandango Club Creators - dedicato ai videogiochi, agli esports, al digital entertainment e alla geekculture, ma anche al mondo del fumetto, dell’editoria e dell’intrattenimento a tutto tondo. Per la prima volta insieme, dal vivo e in piena sicurezza, sempre nella tradizionale location di Fiera Milano Rho, the place to be dal 12 al 14 novembre.



Chi invece non riuscirà a esserci di persona, non dovrà far altro che seguire l’evento in live streaming. Anche se lontani, chiunque, in Italia o all’estero, potrà vivere i momenti più spettacolari del main stage in diretta su YouTube, Exclusive Live Streaming Partner della kermesse. Sul canale Milan Games Week in programma tornei esport, contest cosplay, gameplay e showmatch, talk e interviste esclusive.



Già dal primo giorno, venerdì 12 novembre, Radio 105 - partner ufficiale da sempre - trasmetterà in diretta radio con Diletta Leotta e Daniele Battaglia (“105 Take Away”, il venerdì dalle 12.00 alle 13.00) e con Edoardo Mecca e Dario Micolani (“105 Week end, il sabato e la domenica dalle 14.00 alle 17.00), oltre a portare sul main stage dell’evento il rapper Massimo Pericolo presentato da Moko. Per rimanere in tema, sabato 13 il microfono passerà nelle mani del collettivo RM4E, la crew composta da Rondodasosa, Neima Ezza, Sacky, Keta, Kilimoney e Vale Pain, mentre domenica 14 infiammerà il palco Vegas Jones.



Padroni di casa del palco centrale, voce di Radio 105, super esperto di videogame e amatissimo volto del web, e, poliedrica conduttrice, voice talent, cosplayer e grande esperta di cultura pop: saranno loro i conduttori dei momenti clou dell’evento. Ogni mattina, ad esempio, diversi protagonisti del mondo esports & gaming italiano saranno ospiti di "" e si confronteranno su temi caldi e attuali come lain compagnia died. Ma non solo: ogni giorno si giocherà dal vivo conade il nuovo DLC, mentrecommenterà live alcuni trailer diin uscita il 19 novembre.





Spazio anche al nuovissimo Mario Party Superstars che, con i suoi minigiochi, darà la possibilità a tutti i visitatori di divertirsi con rapide sfide sul palco. E poi i tanti momenti live con Stefano Bersola, Letizia Turrà e Pietro Ubaldi (sabato 13), oltre al gran finale da brividi con il concerto di Giorgio Vanni, il noto cantante delle sigle di cartoni animati che farà ballare e cantare il pubblico con tutti i suoi successi, da Pokémon a Dragon Ball, dai Cavalieri dello Zodiaco a Yu-Gi-Oh!, He Man e le Tartarughe Ninja.





