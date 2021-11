LIZARD SKINS ENTRA NELLA DISTRIBUIZIONE NACON

NACON| prodotti | accessori







NACON è lieta di annunciare che i prodotti Lizard Skins saranno aggiunti alla propria gamma di accessori. La collaborazione tra le due aziende mira a offrire accessori di alta qualità ai giocatori e migliorare la loro esperienza di gioco.

Conosciuta principalmente per le sue impugnature di alta qualità per lo sport, tra cui il ciclismo e il baseball, Lizard Skins sta espandendo la propria gamma di prodotti con l’obiettivo di soddisfare i giocatori che cercano il grip perfetto per il loro controller o mouse.

Vantando una tecnologia impareggiabile con il suo Durasoft Polymer, le impugnature coprono più del controller proprio accanto ai grilletti nella parte anteriore e posteriore, fornendo comfort e controllo ottimali per i giocatori.

Le impugnature Lizard Skins – presto acquistabili presso i rivenditori - sono disponibili per controller Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation4, PlayStation5, Nintendo Switch, Nintendo Switch Pro e Nintendo Switch Lite in 10 colori diversi.

