GTA Online: ricompense doppie su tutti i cinque Colpi originali

In più, arrivano i go-kart nel Creatore di gare, ritorna Guerriglia motorizzata, bonus sulle consegne delle autofficine e altro

È il momento perfetto per pianificare e sferrare un attacco contro bersagli di primo piano per ottenere ricompense doppie. Nell’arco delle prossime quattro settimane, festeggeremo i Colpi di GTA Online a partire dai primi, quelli che hanno dato inizio a tutto.

Per cominciare, dai un’occhiata alla lavagna del tuo appartamento di lusso. Tutti i partecipanti riceveranno ricompense doppie nei Colpi originali di GTA Online: Il colpo alla Fleeca, Evasione, Irruzione ai laboratori Humane, Finanziamento stupefacente e Il colpo alla Pacific Standard.

Oltre alle ricompense raddoppiate, completando tutte le missioni finali di Evasione, Irruzione ai laboratori Humane, Finanziamento stupefacente e Il colpo alla Pacific Standard durante questa settimana riceverai un bonus aggiuntivo da 500.000 GTA$, che verranno depositati sul tuo conto di gioco presso la Maze Bank entro il 14 novembre.

Chi completerà Il colpo alla Fleeca riceverà la livrea Circuito Fleeca per la Übermacht Cypher entro 72 ore dall’accesso dopo il 15 novembre. Ti spiegheremo più avanti in questo articolo come riuscire ad accaparrarti questo veicolo.

Dinka Veto Classic e Modern ora disponibili nel Creatore di gare

Ti chiedevi come rendere le gare di Los Santos ancora più pericolose e selvagge? Sappi che da oggi il Creatore di gare ti permette di realizzare, provare e pubblicare le tue attività usando il minuscolo go-kart Dinka Veto nelle sue versioni Classic e Modern.

Trasforma i tuoi sogni in realtà creando un circuito nelle strade del centro di Los Santos, ideando un’incredibile esperienza su terreni differenti sulle Tataviam Mountains o assecondando altre fantasie partorite dalla tua mente malata.

Tornano Guerriglia motorizzata, Atterra e sotterra, Entourage e le gare per veicoli speciali

Preparati a scendere in pista: Guerriglia motorizzata è tornata in GTA Online e offre GTA$ e RP doppi. Lanciati da un elicottero ad armi spianate: avrai a disposizione solo il tuo paracadute e lo stretto indispensabile. Scegli con saggezza dove atterrare, raggiungi una posizione sopraelevata, mettiti al riparo e spara a volontà.

Questa settimana tornerà anche Atterra e sotterra: difendi la postazione a costo della vita. In più, scorta (o elimina) un bersaglio vulnerabile in Entourage e passa agilmente dalle piste ai cieli con una Deluxo nelle gare per veicoli speciali.

GTA$ doppi nei lavori per i clienti dell'autofficina e sui veicoli da esportazione rari

Avere una copertura legittima è importantissimo. L’autofficina ne è un ottimo esempio: tra un piano per prosciugare la Union Depository e l’altro, ricordati di controllare le nuove consegne dell’autofficina e i nuovi veicoli da esportazione rari.

Entrambi fruttano GTA$ doppi, quindi assicurati di spostare i veicoli giusti dal punto A al punto B consegnandoli ai destinatari in condizioni impeccabili.





Maglietta Karin gratis per tutti i giocatori di GTA Online

Se sbavi sui cataloghi delle berline giapponesi, ti farà piacere sapere che questa settimana tutti i giocatori di GTA Online riceveranno gratis la Maglietta Karin.

Veicolo trofeo dell’Autoraduno di LS, veicoli dell’area di prova e veicolo da primo premio della settimana

I membri dell’Autoraduno di LS che riusciranno a posizionarsi tra i primi 4 in una gara delle serie dell’Autoraduno di LS per 6 giorni consecutivi riceveranno un’Übermacht Cypher da modificare come preferiscono.

Se a furia di sentir parlare di auto hai già messo mano al tuo iFruit per ammirare gli ultimi modelli sul mercato, sappi che puoi provare l'Annis ZR350, la Karin Futo GTX e la Karin Previon nell'area di prova dell'Autoraduno. Scopri come se la cavano o mettile alla prova in un’amichevole Corsa ai checkpoint o in una Prova a tempo.

In più, passa dal Casinò e Resort Diamond e fai un giro alla ruota fortunata. Potrai vincere GTA$, RP, capi d'abbigliamento, snack o persino un premio misterioso. Questa settimana potrai accaparrarti una nuova Lampadati Casco, un’auto che è un viaggio nel tempo nell’epoca d’oro dell’ingegneria meccanica. Se chiedi a qualsiasi italiano di parlarti della Casco, stai sicuro che gesticolerà tantissimo di fronte al suo quarto espresso della mattina.



Sconti:

Non avere paura del buio. Visita Ammu-Nation per prendere un paio di visori notturni o prova le maschere per la visione notturna disponibili da Vespucci Movie Masks: questa settimana potrai averli gratis.

Approfitta dei bonus sui Colpi della settimana investendo i tuoi sudati risparmi nel mattone: gli appartamenti di lusso e le loro migliorie e modifiche sono scontati del 40%.

Dovrai attrezzarti prima di cimentarti con i Colpi; per questo motivo, il giubbotto antiproiettile è scontato del 50% e le armi sono scontate del 30% in tutti gli Ammu-Nation. Oltre alle corazze e alle munizioni, abbiamo sconti su una serie di veicoli e velivoli, tra cui la Karin Kuruma blindata, disponibile a un prezzo ridotto solo per questa settimana. Di seguito trovi la lista completa delle offerte.

Veicoli:

Mammoth Hydra: -40%

Buckingham Valkyrie: -40%

Savage: -40%

HVY Insurgent pick-up -40%

HVY Insurgent: -40%

JoBuilt Velum (5 posti): -40%

Karin Technical: -40%

Karin Kuruma blindata: -40%

PRIME GAMING BONUSES AND BENEFITS

I giocatori di GTA Online che collegheranno il proprio account del Social Club di Rockstar Games con Prime Gaming avranno 100.000 GTA$ per aver giocato in qualunque momento questa settimana.

I membri di Prime Gaming potranno ricevere gratis la LLC Sanctus visitando il sito di Southern San Andreas Super Autos. In più, approfitta di sconti esclusivi validi, tra cui il -70% su Western Company Besra e Truffade Z-Type fino al 17 novembre.

