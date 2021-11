UFC 4 porta le Leggende del combattimento con l'aggiornamento Prime Icons

UFC4 - PlayStation 4





EA SPORTS ha rivelato l'ultima carta di combattimento per UFC 4 con l'aggiornamento PRIME ICONS, disponibile ora. Diverso da Legend Fighters, PRIME ICONS porta in UFC 4 versioni giocabili dei lottatori preferiti dai fan, in vista di UFC 268 questo fine settimana.





Dal neo-inserito nella Hall of Fame, Georges St-Pierre, e dal campione dei pesi medi in carica, Anderson Silva, al grande Michael Bisping e alla nuova icona vivente, Khabib Nurmagomedov, l'aggiornamento EA SPORTS UFC PRIME ICONS celebra sei combattenti iconici all'apice della loro carriera rendendoli disponibili nel gioco al loro meglio. A grande richiesta, anche Islam Makhachev fa il suo debutto in UFC 4 come parte dell'aggiornamento.









Insieme alle sei PRIME ICONS arriva un pacchetto di personalizzazione PRIME ICONS gratuito e a tempo limitato che include una personalizzazione del profilo a tema Khabib PRIME ICONS con nuovi sfondi, immagini del profilo, stili e vari set di pantaloncini. Questo pacchetto può essere riscattato fino a giovedì 30 novembre di quest'anno.

UFC 4 è disponibile per PlayStation4 e Xbox One.

