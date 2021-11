Battlefield 2042 per PC con NVIDIA DLSS, Reflex e Ray Tracing

Battlefield 2042 - Playstation 5

NVIDIA ha collaborato con EA e DICE per integrare miglioramenti NVIDIA esclusivi per PC a questo titolo blockbuster: NVIDIA DLSS, NVIDIA Reflex e il ray tracing sono, infatti, tutti presenti nelnuovo trailer per PC di Battlefield 2042, appena pubblicato.

L'esperienza definitiva di Battlefield 2042 è su PC basato su GeForce RTX

I giocatori su PC avranno un'esperienza di Battlefield 2042 come nessun'altra, perché un PC permette di godere di livelli di dettaglio più elevati, frame rate non bloccati e un gameplay migliorato da monitor, TV edispay G-SYNC a frequenza di aggiornamento variabile.

La grafica su PC è di livello superiore grazie all’occlusione ambientale con ray-tracing (disponibile solo su PC), e i prodotti basati su GeForce RTX hanno core RT dedicati per fornire eccellenti prestazioni di ray tracing. ConNVIDIA DLSS le prestazioni vengono aumentate senza sacrificare la qualità dell'immagine.NVIDIA Reflex, infine, ottimizza la latenza del sistema così da assicurare la precisione del tiro per la massima competitività.

Grazie all'occlusione ambientale con ray-tracing, a NVIDIA DLSS e NVIDIA Reflex, solo un PC basato su GeForce RTX potrà offrire l'esperienza definitiva diBattlefield 2042.

Il periodo di Early Access perinizia il 12 novembre e il gioco verrà lanciato il 19 novembre.

Altre News per: battlefield2042nvidiadlssreflextracing