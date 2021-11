COP26 : Stop alla deforestazione entro il 2030

I leader mondiali riuniti allasi impegneranno oggi a fermare laentro ilgrazie a 16,5 miliardi di euro di finanziamenti pubblici e privati. Lo ha annunciato il governo britannico, che sta organizzando il vertice. La dichiarazione congiunta sarà adottata da più di 100 paesi che hanno l'85% delle foreste mondiali, inclusi

Per il premier britannico Boris Johnson l'iniziativa è fondamentale per limitare il riscaldamento globale a +1,5 gradi, ma secondo gli ambientalisti non basta. Tra gli altri impegni che diversi Paesi e istituzioni private annunceranno oggi c'è il fondo di oltre 1.400 milioni di euro per valorizzare il ruolo delle popolazioni indigene nella difesa della biodiversità delle foreste tropicali, fondamentale per proteggere il pianeta dai cambiamenti climatici. Queste comunità vivono in spazi che contengono l'80% della biodiversità del pianeta, ma ricevono meno dell'1% dei finanziamenti per il clima dedicati alla riduzione della deforestazione. Gli scienziati stimano che le foreste possano contribuire fino al 37% agli obiettivi di mitigazione fissati nell'accordo di Parigi del 2015, quindi le misure per proteggerle dovrebbero essere una priorità, affermano i promotori dell'iniziativa.

