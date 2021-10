PJ Masks Eroi della Notte Recensione PS4 Pro

Pj Masks. Eroi Della Notte - Nintendo Switch

Il primo videogioco dei Super Pigiamini

Oggi provo un titolo che nasce dalla collaborazione tra Outright Games e Hasbro, PJ Masks Eroi della Notte. Questo è il primo gioco basato sulla popolare serie animata dei Super Pigiamini. PJ Masks Eroi della Notte è adventure/platform disponibile su Nintendo Switch, Playstation, Xbox, PC Digital e Stadia. Per chi non lo conoscesse, i PJ Masks (Super Pigiamini in italia) è un cartone per bambini molto famoso con innumerevoli gadget e giocattoli usciti negli anni. Sviluppato da Petoons Studio, i giocatori impersoneranno i PJ Masks Gattoboy, Gufetta e Geco per combattere i nemici giurati della notte: Romeo, Lunetta e il Ninja della notte. Dopo ore e ore di gioco su una PS4 Pro, sono pronto per dire la mia opinione sul titolo in questione.

Gameplay e Comparto Tecnico

PJ Masks Eroi della Notte èsviluppato appositamente per bambini in età prescolare o poco più. Quindi, sia ilche la difficoltà sono calibrate per questo target di età. Nel gioco tutto è studiato in modo che un bambino possa sempre capire cosa fare per andare avanti nell'avventura. Sia la storia che gli ambienti di gioco sono stati presi direttamente dalla serie animata. Questo per facilitare i bambini a riconoscere i luoghi e i personaggi. Nel titolo oltre alle fasi platform, si potranno anche guidare, a fasi alternate, i veicoli deiin percorsi molto lineari. Questi percorsi con i veicoli, tuttavia, risultano leggermente impegnativi e, per padroneggiali a dovere, i bambini dovranno fare un pò di pratica nella guida.

Presenti anche le- in quick time event - con i cattivi: Romeo, Lunetta e il Ninja della notte. In questi scontri molto veloci, i cattivi useranno tutti i loro poteri per fermare icon un risultato visivo molto spettacolare e bello da vedere. Ogni Super Pigiamino ha i suoi super poteri. Ad esempiousa la super velocità e i doppi salti da gatto per superare gli ostacoli;può planare per brevi sessioni di volo, mentrepuò attaccarsi a qualsiasi superficie, usare la super forza o l’invisibilità.Come ogni gioco che si rispetti anche ini livelli sono pieni di oggetti da raccogliere per ottenere il punteggio più alto a ogni fine livello. Da segnalare che in ogni livello ci sono anche tre collezionabili rappresentati dalle mascherine dei tre eroi. Una volta trovate, esse sbloccano dei contenuti aggiuntivi. Per quanto riguarda il comparto tecnico, PJ Masks Eroi della Notte - su PS4 Pro - dona un colpo d'occhio generale davvero notevole unito ad una buona fluidità. Tutto è stato studiato in modo che il titolo somigliasse il più possibile alla serie animata.

Conclusioni



PJ Masks Eroi della Notte si è dimostrato un ottimo titolo. Adatto ai bambini, molto interessante, vario, intuitivo e soprattutto immediato. L'unica "pecca" che posso trovare è la somiglianza con altri titoli del genere che, per fortuna, non sono molti. Quindi, alla fine di sicuro PJ Masks Eroi della Notte piacerà moltissimo sia ai bambini che ai loro genitori.



Voto 8/10

