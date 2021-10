QUALCUN* HA DETTO HALLOWEEN?

Halloween | Costumi e maschere | Dolcetti | Giocattoli e scherzetti

Manca sempre meno. Nei negozi, al supermercato e sui balconi cominciano a intravedersi le prime decorazioni a tema, Halloween sta arrivando! Oltre alle iconiche zucche, i protagonisti della notte più paurosa dell'anno sono tantissimi: fantasmi, scheletri, streghe e altre creature che popoleranno le case e le strade, facendo riecheggiare per tutta la città le parole "dolcetto o scherzetto?". Per calarsi nei panni dei propri personaggi preferiti, manca solo una cosa: il costume! A questo ci pensa Rubie's, leader mondiale dei travestimenti, che vanta un catalogo ricchissimo di prodotti per tutti i gusti ed età, dai costumi al make up, per non lasciare nulla al caso. Non resta che preparasi e dare inizio ai festeggiamenti!



Quest’anno i mostri più spaventosi ma anche più teneri saranno targati Rubie’s! Tutti i piccoli fan di Halloween andranno in visibilio grazie ai morbidissimi costumi in peluche ipoallergenico pensati appositamente per le pelli delicate dei bambini. Così la festa più paurosa dell’anno si veste di tenerezza grazie a tutti i mostriciattoli e scheletrini colorati Rubie’s!



Vampiri, pagliacci e animali paurosissimi non possono mancare all’appello per la festa più mostruosa dell’anno! Ma se non bastassero questi travestimenti a spaventare grandi e piccini? Ci pensa Rubie’s con i nuovissimi costumi che emettono anche suoni: basterà attivare il dispositivo presente nelle tasche per far riecheggiare dei suoni terrificanti!



Halloween | Costumi e maschere | Dolcetti | Giocattoli e scherzetti



Sono i dettagli che fanno la differenza e Rubie’s lo sa bene! Oltre a una vastissima varietà di costumi non mancano gli accessori per completare al meglio i travestimenti per Halloween. Ed ecco i nuovissimi cappelli magici, dotati di semplici dispositivi a portata di bimbo che permettono ai più piccoli di muovere le orecchie del loro copricapo, spaventando chiunque si trovi vicino.



La squadra dei supercattivi è tornata e nella Suicide Squad non poteva mancare lei: Harley Quinn! Rubie’s celebra colei che è stata capace di rubare il cuore del nemico numero uno di Batman: il mitico Joker. Ecco i costumi ispirati al film della DC Comics, un travestimento perfetto per calarsi nei panni dell’eroina più imprevedibile di sempre!



Si avvicina l’autunno e il clima più freddo invoglia grandi e piccini a rifugiarsi al caldo sotto le coperte. Quale momento migliore per una maratona Harry Potter? Mantelli, sciarpe, scope magiche, tutte targate Rubie’s, vi faranno entrare nel magico mondo del mago più famoso di sempre. Scegli la tua casa, sfida i tuoi amici all’ultimo sortilegio e...che vinca il migliore!

Halloween | Costumi e maschere | Dolcetti | Giocattoli e scherzetti

Altre News per: qualcun*dettohalloween