FUNKO EUROPE ARRIVA A MILANO CON FAO SCHWARZ

L’attesa è finalmente finita: FAO Schwarz ha ufficialmente aperto le sue porte a Milano, a partire dal 28 ottobre. Il primo negozio continentale-europeo del marchio di giocattoli più famoso del mondo ha aperto in Piazza Cordusio, al centro della città meneghina. Il negozio di via Orefici 15 si sviluppa su 3 piani per una superficie totale di 600 metri quadrati. Al suo interno uno spazio di 14 mq interamente dedicato al mondo Funko, un set unico per ospitare i prodotti che hanno reso il brand famoso in tutto il mondo: dalle Vinyl Soda, agli accessori Loungefly, fino ad arrivare agli inimitabili collezionabili Pop! e molte altre sorprese.

L'apertura è frutto di un accordo esclusivo tra Prénatal Retail Group - leader nel settore dell'infanzia e dei giocattoli con 777 negozi in 8 paesi (Italia, Spagna, Portogallo, Francia, Grecia, Olanda, Belgio e Svizzera) - e il partner californiano ThreeSixty Group, proprietario del marchio FAO Schwarz. Entrare in un negozio FAO Schwarz è vivere la magia in cui si intrecciano fantasia, curiosità e stupore. Un luogo del cuore non solo per i bambini, ma per tutti coloro che, in fondo, non hanno mai smesso di esserlo.