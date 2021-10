Cellularline: accessori indispensabili per AirPods 3

AirPods 3 Accessori e Cuffie



AirPods 3, tutti gli accessori Cellularline per la protezione e la ricarica L’azienda reggiana propone una gamma di custodie e caricabatterie per la nuova generazione di auricolari Apple

Sono ufficialmente arrivati gli AirPods 3, i nuovi auricolari TWS presentati da Apple durante l’evento Unleashed della scorsa settimana. L’ultima versione degli AirPods presenta diverse novità rispetto alla generazione precedente, a partire dell'esclusivo Audio Spaziale che, tracciando movimento e posizione della testa, rende l’ascolto più immersivo e tridimensionale. I nuovi AirPods inoltre hanno una maggiore autonomia, sono compatibili con la ricarica MagSafe e resistono all’acqua e al sudore, solo per citare alcune delle caratteristiche più interessanti. Indubbiamente i nuovi TWS Apple saranno nei prossimi mesi tra gli oggetti più desiderati dagli appassionati di tecnologia, e Cellularline è già pronta a fornire loro una serie di accessori dedicati alla protezione e alla ricarica.

Innanzitutto, l’azienda reggiana propone due tipologie di custodie per proteggere il case dei nuovi AirPods, adatte a esigenze diverse. BOUNCE è perfetta per aggiungere un tocco di stile, con i suoi 4 colori - nero, rosa, blu e rosso - e il morbido silicone soft touch particolarmente piacevole al tatto e alla vista. Se invece si ricerca la massima protezione si ha bisogno di una cover ultra-protettiva come DEFENDER, la cui efficacia è garantita dalla certificazione Military Test, standard internazionale che ne attesta la resistenza a urti e cadute. Tutti e due i modelli permettono un facile accesso al connettore e sono dotati di un pratico gancio che permette di fissare il case alla borsa, allo zaino o ai passanti dei pantaloni, oltre ad essere compatibili con la ricarica wireless MagSafe.

Proprio sulla funzione di ricarica vertono gli altri accessori Cellularline adatti alla nuova generazione di AirPods: dal MAG WIRELESS CHARGER, il caricabatterie Cellularline con magneti integrati compatibile con la tecnologia MagSafe, che fornisce una carica ottimizzata per dispositivi Apple, a EASY, base di ricarica senza fili con certificazione Qi; senza dimenticare MINI CHARGER, caricabatterie con porta USB-C 20W e dimensioni ridotte del 20% rispetto ai normali caricatori, per la massima comodità e portabilità

Cellularline Accessori

Altre News per: cellularlineaccessoriindispensabiliairpods