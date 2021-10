Ghost Recon Breakpoint - Operazione madrepatria in arrivo

Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint per PS4

PREPARATEVI PER L'OPERAZIONE MADREPATRIA IN ARRIVO SU TOM CLANCY'S GHOST RECON BREAKPOINT IL 2 NOVEMBRE

Aiuta i Ghost a liberare Auroa in una nuova missione caratterizzata da una nuova modalità

Ubisoft ha annunciato che Tom Clancy's Ghost Recon® Breakpoint: Operazione Madrepatria sarà disponibile dal 2 novembre.

In Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint: Operazione Madrepatria, i giocatori aiuteranno Karen Bowman e i reietti a liberare l'isola di Auroa che è al centro di un imminente conflitto globale. Una nuova fazione di nemici, più pericolosa che mai, farà di tutto per bloccare i progressi dei Ghost. In Operazione Madrepatria i giocatori scopriranno nuove armi tra cui l'M110, l'ACR e l'SR-1, oltre a una nuova fazione nemica, equipaggiamento cosmetico e skin per veicoli russi nel negozio di Maria.

Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint: Operazione Madrepatria includerà:

Un sistema di progressione aggiornato fornirà obiettivi a lungo termine con un livello massimo di XP che aumenterà a 99.

Nuova modalità : Modalità Conquista. Con la modalità Conquista, ogni missione avrà un impatto sulla dinamica del mondo, come l'aumento delle pattuglie Outcast, la diminuzione della presenza nemica o la disattivazione degli sciami di droni, offrendo nuove opzioni tattiche ai giocatori.

Il ritorno di una delle caratteristiche di gioco preferite: La mimetica ottica. Disponibile con la modalità Conquista, la mimetica ottica permette al giocatore di essere invisibile ai nemici fino a una certa distanza, più un giocatore progredisce nel gioco, più il camuffamento è efficace. Una volta sbloccata la mimetica ottica, i giocatori potranno goderne anche nella modalità Storia.

Per maggiori informazioni su Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint, visita ghost-recon.ubisoft.com.

Altre News per: ghostreconbreakpointoperazionemadrepatriaarrivo