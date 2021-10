Qual è il miglior sito per comprare follower Instagram attivi che rimangono?

L'acquisto di seguaci attivi su Instagram è molto interessante quando vuoi lanciarti su questa piattaforma. Tuttavia, comprare follower Instagram che rimangono non è facile quando si conosce il numero di siti che offrono follower Instagram economici e di bassa qualità. Fortunatamente abbiamo selezionato i migliori siti per comprare follower Instagram italiani attivi.

I migliori siti sicuri per comprare follower Instagram che rimangono:

1 Italiafollower.it

Sicuramente, uno dei migliori, se non il miglior sito per comprare seguaci Instagram italiani e senza il rischio di perderli. Con una vasta gamma di servizi tra cui scegliere, Italiafollower.it ti permette di aumentare il tuo numero di follower così come i like, le visualizzazioni ecc. Uno dei punti forti di questo sito è che permette anche di indirizzare i seguaci in base a sesso, età, Paese ecc. Puoi anche comprare follower Instagram italiani, verificati, femminili, maschili, ecc. Il sito offre 2 tipi di consegna: veloce o naturale, il che è un ottimo vantaggio. È sicuramente il sito che offre il miglior rapporto qualità/prezzo.

Vai su Italiafollower.it

2 Sosvisualizzazioni.com

Sosvisualizzazioni è un sito molto conosciuto quando si tratta di acquistare visualizzazioni su Youtube mentre è meno noto è che offre anche ottimi servizi per l'acquisto di follower attivi su Instagram. Infatti, i prezzi proposti per i seguaci non sono eccessivamente cari ma rimangono piuttosto accessibili, considerando la qualità dei seguaci forniti che è a dir poco eccezionale. L'unico punto negativo di questo sito è che non offre una scelta di follower così ampia come Italiafollower.it.

3 Comprare-like.com

Comprare-like.com è un sito italiano che offre servizi per comprare followers e like su Instagram, Facebook, Youtube e altri social network. La qualità dei seguaci forniti da questo sito è molto buona, il che lo rende un'ottima scelta per aumentare i tuoi seguaci su Instagram.

4 SocialSeguaci.com

Socialseguaci è un ottimo sito che offre una vasta selezione di seguaci Instagram italiani, europei e internazionali. Il sito ti permette di pagare i tuoi follower con Paypal a differenza della maggior parte dei suoi concorrenti che accettano solo pagamenti con carta di credito. Inoltre, il sito offre alcuni dei migliori follower che si possono trovare sul mercato, il che è davvero una scelta molto buona per le persone che hanno solo il conto Paypal e vogliono comprare follower Instagram senza carta di credito.

5 Galaxyfollower.com

Questo è un sito molto conosciuto in Svizzera, ma meno in Italia. Lo mettiamo comunque nella nostra classifica, perché si tratta di un sito di ottima qualità con follower Instagram attivi e che rimangono.

Come comprare veri follower Instagram che rimangono?

Comprare seguaci Instagram reali è relativamente semplice, chiunque può farlo. Ti spiegheremo qui sotto in dettaglio i vari passaggi in modo che non facciate errori quando fate il vostro acquisto:

scegliere il sito giusto prima di fare l'acquisto

fornire il link al tuo account Instagram

scegliere il numero di follower Instagram che vuoi comprare (100, 500, 1000, 5000, 10000, anche 100000)

procedere al pagamento del suo ordine con paypal o carta di credito

aspettare l'arrivo dei seguaci

Dovrei comprare follower Instagram economici?

Molte persone che vogliono avere più seguaci Instagram scelgono di comprarli a buon mercato e questa non è necessariamente una buona idea quando si sa che la maggior parte dei siti non sono affidabili e rari sono i siti che offrono seguaci attivi e senza perdita su Instagram. Per essere sicuri di non avere problemi, è meglio seguire il nostro confronto dei migliori siti.

Comprare like di Instagram a buon mercato è problematico?

L'acquisto di like Instagram a buon mercato non sarà probabilmente un problema rispetto all'acquisto di followers a buon mercato. Questo semplicemente perché le persone sono meno propense a controllare chi ha apprezzato una foto e più propense a concentrarsi sulla qualità degli account che si sono iscritti a un profilo Instagram per determinare se è effettivamente genuino.

Qual è la differenza tra i follower reali e i follower economici?

Molto spesso i siti di acquisto di follower Instagram a buon mercato offrono follower di bassa qualità che non si impegneranno necessariamente con il tuo contenuto, il che è un vero peccato se il tuo obiettivo è quello di diventare più visibile e popolare su Instagram. Fortunatamente, ci sono alcuni siti che ti permettono di comprare veri follower Instagram che metteranno like alle tue foto, si impegneranno con i tuoi contenuti, ti permetteranno di diventare più popolare e, forse, perché no, un influencer Instagram.

Dovresti comprare like automatici su Instagram?

Molti influencer scelgono di acquistare degli autolike su Instagram. E per una buona ragione: questi servizi consentono di ottenere un certo numero di like: 20, 500, 1000, 5000, o anche 10000 like sui tuoi prossimi post Instagram. Questo è molto interessante se sei a conoscenza di quanto tempo può richiedere comprare like di Instagram per ogni tua foto. L'acquisto di autolike Instagram è quindi una soluzione efficace che può farti risparmiare molto tempo. Inoltre, l'acquisto di autolike Instagram è economico rispetto all'acquisto dei normali like, in quanto si ottiene a un prezzo più vantaggioso.

Dovrei comprare visualizzazioni Instagram?

È naturale chiedersi se sia davvero necessario o meno comprare delle visualizzazioni Instagram per i tuoi video. La risposta è semplice e chiara: se pubblichi dei video su Instagram, che sia un video normale o tramite igtv, dovrai comprare delle visualizzazioni Instagram apposta per loro.

Lo stesso vale per le storie. Se scegli di pubblicarle, è necessario acquistare visualizzazioni per le storie di Instagram per rimanere credibili con i marchi con cui si lavorerà. Se hai 1 milione di follower su Instagram e le tue storie hanno solo 10.000 visualizzazioni non sarai affatto credibile! L'acquisto di visualizzazioni per le storie Instagram è un metodo interessante se ti trovi in questa situazione.

È necessario comprare commenti Instagram?

Troppo spesso vediamo foto su Instagram con 1000 o anche 10000 like e solo 10 o 20 commenti. Questo non è affatto credibile e distrugge totalmente la tua credibilità e autorità su questa piattaforma. Lavorando in questo modo si rischia di perdere i propri clienti e, di conseguenza, anche i contratti pubblicitari con le varie marche, mentre adesso è semplice comprare commenti Instagram.

Devi assolutamente mantenere una logica tra il numero di follower, i like, le visualizzazioni e i commenti che acquisti per essere il più credibile possibile su Instagram.

Inoltre, comprare commenti Instagram non è molto costoso (dovresti considerare tra i 3 e i 10€ per 20 commenti insta).

