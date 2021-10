Nokia 6310 disponibile in Italia

Nokia 6310 Amazon

Arriva in Italia il nuovo Nokia 6310. Questa nuova versione riprende la denominazione originale cambiando un pò la forma, che risulta ora più moderna, e aggiornando completamente l'hardware.



Il display è un QVGA da 2,8 pollici, la fotocamera posteriore da 0,3MP e non mancano il jack da 3,5mm, il doppio slot SIM, la radio FM e il riproduttore di file MP3.Nokia 6310 è un device pensato per chi vuole un prodotto semplice senza però rinunciare alle funzioni essenziali comenavigazione web, foto ecc. Infine, ha una batteria removibile da 1.150mAh che consentirà di fare molte ore in chimata e più di 20 giorni in standby.

SPECIFICHE TECNICHE



display: 2,8" QVGA

OS: S30+

processore: Unisoc 6531F

memoria: 16MB di RAM, 8MB interna (espandibile fino a 32GB)

connettività: GSM, Bluetooth 5.0, micro USB 1.1, jack da 3,5mm

batteria: 1.150mAh autonomia fino a 19,45 ore in conversazione, 21,7 standby

fotocamera posteriore: 0,3MP, flash LED

altro: radio FM, player MP3

dimensioni: 135,5x56x14,1mm

colori: Black, Dark Green

Nokia 6310 è venduto al prezzo di 59 euro.

