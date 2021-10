GTA Trilogy: requisiti PC

GTA Trilogy debutterà sul mercato l’11 novembre su Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5 e PC.

Ora sul Rockstar Store è possibile trovare le specifiche PC per far girare la Trilogy

Requisiti minimi necessari:

Sistema Operativo:Windows 10 64-bit

Processore: Intel Core i5-6600K / AMD FX-6300

Memoria: 8GB

Scheda Grafica: Nvidia GeForce GTX 760 2GB / AMD Radeon R9 280 3GB

Spazio su Disco: 45GB

Requisiti consigliati:

Sistema Operativo:Windows 10 64-bit

Processore:Intel Core i7-2700K / AMD Ryzen 5 2600

Memoria: 16GB

Scheda Grafica:Nvidia GeForce GTX 970 4GB / AMD Radeon RX 570 4GB

Spazio su Disco: 45GB

Per fortuna non si tratta certo di requisiti molto esigenti, e questo vuol dire che GTA Trilogy potrà essere giocato su moltissimi PC anche non di ultima generazione.



