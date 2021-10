Roma : Chi percepisce il reddito di cittadinanza lavorerà per pulire le strade

Il VII comune cerca associazioni e onlus "interessate ad accogliere cittadini beneficiari di" per l'arredo urbano e la manutenzione degli spazi verdi dell'Appio e del Tuscolano.

Per cominciare, sarà il VII Consiglio Comunale. Il quartiere guidato dal democristiano Francesco Laddaga ricerca associazioni e onlus "interessate ad accogliere i beneficiari del reddito di cittadinanza" per l'arredo urbano e la manutenzione degli spazi verdi dell'Appio e del Tuscolano. Repubblica Roma spiega che secondo il piano presentato dal presidente del comune, chi percepisce un reddito mensile lavorerà otto ore settimanali gratis e affidate a enti del terzo settore che risponderanno al bando.

Le associazioni metteranno a disposizione "il loro know-how, tempo ed esperienza" e, come indicato nel rapporto, in cambio "potranno contare su risorse umane senza oneri aggiuntivi, inserite in una rete pubblica di sostegno destinata a valorizzare le competenze di persone che si trovano in condizioni di disagio temporaneo”. E secondo quanto ha detto il neo sindaco Roberto Gualtieri, che ha promesso una Roma pulita entro Natale, questo potrebbe essere solo un punto di partenza. I cittadini possono collaborare, come volontari, già durante la pulizia straordinaria immaginata dal sindaco con la "cura, pulizia e manutenzione del verde, dell'arredo urbano e delle aree pubbliche del territorio comunale". Il modello è già stato adottato dal V Comune (Pigneto-Tor Pignattara). E anche altri comuni stanno lavorando per produrre avvisi pubblici come quello delVII.

