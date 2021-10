GTA: The Trilogy The Definitive Edition data di uscita ufficiale

Rockstar Games ha annunciato la data di uscita di GTA: The Trilogy - The Definitive Edition per PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, PS4, Xbox One e PC. La raccolta sarà disponibile a partire dall'11 novembre.





Potete vederlo dallo store di Rockstar Games, dove sono iniziati già i preorder della raccolta in versione digitale al prezzo di 59,99€ per PC. PerPS4, Nintendo Switch e Xbox saranno a partire dal 6 dicembre 2021, sempre al prezzo di 59,99€.

Dettagli del gioco



Tre città iconiche, tre storie epiche. Gioca ai classici che hanno definito il genere della trilogia originale di Grand Theft Auto: Grand Theft Auto III, Grand Theft Auto: Vice City e Grand Theft Auto: San Andreas aggiornati per una nuova generazione, ora con miglioramenti trasversali tra cui una nuova brillante illuminazione e aggiornamenti ambientali, con trame ad alta risoluzione, distanze di visualizzazione aumentate, controlli e puntamento in stile Grand Theft Auto V e molto altro, dando vita a questi amati mondi con tutti i nuovi livelli di dettaglio.



Acquista Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition dal Rockstar Store tramite il Web o il Rockstar Games Launcher entro il 5 gennaio 2022 per ricevere $ 10 di sconto su un prodotto al prezzo di $ 15 o più (si applicano tassi di cambio). Lo sconto scade il 16 gennaio 2022.



