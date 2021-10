Castlevania: Grimoire Of Souls arriva l’Halloween update

Nuovi stage a tema Halloween, skin e ricompense esclusive, bonus all’accesso e molto altro ancora.









Konami Digital Entertainment B.V. annuncia l’arrivo di un nuovo update a tema Halloween per Castlevania: Grimoire of Souls. L’aggiornamento è disponibile da oggi gratuitamente su Apple Arcade, popolare servizio game in abbonamento di Apple che offre accesso illimitato a una collezione in costante aumento di oltre 200 titoli premium — con nuove uscite, titoli premiati dalla critica e giochi amati dai fan, tutti senza pubblicità o acquisti in-app.





Nuovi stage a tema Halloween sono stati aggiunti alla modalità ordine di Grimoire of Souls,i giocatori costruiranno il loro party e utilizzeranno fino a cinque personaggi per raggiungere l'ultimo livello. Durante l’avventura, gli HP e gli MP dei personaggi saranno trasferiti da un piano all'altro, aggiungendo un ulteriore livello di sfida. I giocatori dovranno valutare le caratteristiche del piano che stanno per affrontare, gli attributi dello stage e gli HP/MP rimasti per decidere, di volta in volta, quale personaggio utilizzare. Una volta completato, ogni piano garantirà una ricompensa in monete più alta del precedente. Sebbene introdotto con questo aggiornamento, questo ordine non sarà limitato al periodo di Halloween ma resterà permantemente attivo nel gioco.









Disponibili anche speciali monete a tema Halloween che possono essere spese per ottenere ricompense come skin, armi e armature. Grazie a skin e accessori esclusivi a tema Halloween i giocatori potranno abbracciare appieno lo spirito della festività!

Un esclusivo bonus all’accesso, il primo di una campagna annuale, sarà disponibile dal 22 ottobre al 15 novembre. Avviando il gioco durante questo periodo i giocatori potranno ricevere fino a 14 ricompense aggiuntive, una per ogni accesso (accedendo 14 volte sarà possibile collezionare tutte le ricompense).

Giocabile su iPhone, iPad, Mac e Apple TV, Grimoire of Souls è fuori ora in esclusiva su Apple Arcade, servizio in abbonamento mensile a € 4,99 con un mese di prova gratuita. Apple Arcade fa anche parte dei pacchetti Apple One – Individuale € 14,95 al mese, Famiglia € 19,95 al mese, con un mese di prova gratuita.

