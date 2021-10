Nilox presenta la nuova Action Cam Mini Wi-Fi 3

Sensore migliorato e un’ampia gamma di accessori a un prezzo conveniente

per immortalare tutte le imprese più importanti



Nilox – brand di tecnologia per lo sport e la vita all’aria aperta nel mercato smart mobility – presenta la nuova Mini Wi-Fi 3. Funzionale, affidabile e accessibile, è l’action cam perfetta per vivere al massimo tutte le avventure.

Nilox Mini WiFi 3 consente di registrare video in 4K a 30 fps e di scattare immagini fino a 20 MP. Grazie allo schermo LCD da 2”, è semplice riguardare foto e video, mentre l’applicazione gratuita per dispositivi Android e iOS permette di regolare le impostazioni e registrare video e foto direttamente dallo smartphone.

La custodia protettiva waterproof e i numerosi accessori in dotazione rendono questa action cam ideale per immortalare i momenti più importanti in ogni tipo di situazione, dagli sport invernali alle immersioni fino a 30 metri di profondità. Inoltre, la memoria fino a 64GB e le due batterie da 900 mAh incluse in confezione consentono di portare Mini Wi-Fi 3 sempre con sé, senza doversi preoccupare di esaurire lo spazio o il tempo a disposizione nel momento meno opportuno.









Nilox Mini WiFi 3 è disponibile a un prezzo al pubblico consigliato di 59,95 €.

