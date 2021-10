RIOT GAMES E MERCEDES-BENZ COLLABORANO PER IL CAMPIONATO MONDIALE DI LEAGUE OF LEGENDS 2021

Oggi Riot Games, in collaborazione con la casa automobilistica di lusso Mercedes-Benz, ha annunciato una grande nuova aggiunta al Campionato Mondiale di League of Legends 2021. La squadra vincitrice dei Mondiali di quest'anno celebrerà l'occasione con speciali anelli disegnati da Riot Games e Mercedes-Benz che commemorano il culmine dell'eSport di League of Legends.







Gli anelli saranno un nuovo cimelio per la squadra vincitrice, insieme all'ambita Coppa degli Evocatori durante la Cerimonia di premiazione presentata da Mercedes-EQ. Ogni membro della squadra riceverà un anello del Campionato personalizzato, creato espressamente per i campioni del 2021 con anno, nome evocatore del giocatore e codice della squadra in bella mostra. L'anello avrà i classici colori blu e argento della Coppa degli Evocatori, con caratteristiche distintive della stagione 2021 dell'eSport di LoL.

''Gli anelli del campionato sono una tradizione consolidata negli sport e simboleggiano il traguardo più alto e un'eccellenza senza pari'', ha detto Naz Aletaha, Responsabile globale dell'eSport di League of Legends per Riot Games. ''Dall'inizio della nostra collaborazione nel 2020, Mercedes-Benz ci ha aiutati ad elevare e celebrare il meglio nell'eSport di LoL, e siamo emozionati di unire il nostro amore condiviso per il design e l'innovazione e lasciare il segno sull'obiettivo più elevato del nostro sport.''

La co-creazione è stata un processo durato un anno che ha visto i creativi dell'eSport di LoL e il team di progettazione degli eventi, responsabili dell'intrattenimento eSport all'avanguardia, unire le forze con i talentuosi designer di Mercedes-Benz che creano automobili dalle forme inconfondibili.

“L’anello del Campionato è una sfida che accettiamo con gioia. Alla fine siamo riusciti a mettere insieme le identità e i diversi linguaggi di design di entrambi i partner in questo Anello unico,” dichiara Steffen Köhl, Head of Advanced Exterior Design di Mercedes-Benz. “Non vediamo l’ora di vedere i vincitori presentati con l’anello alla Cerimonia finale. C’è davvero una parte del DNA di Mercedes dentro di lui.”

Ulteriori caratteristiche dell'anello del Campionato mostrano il marchio Mercedes-Benz con la sua caratteristica stella insieme all'emblema dell'evocatore. Realizzato a mano dagli artigiani della GOOD ART HLYWD di Los Angeles, ogni anello è fatto di oro bianco a 18 carati con uno zaffiro appositamente tagliato e un diamante nella mano dell'evocatore.

Prima della finale dei Mondiali 2021, Mercedes-EQ e Riot Games forniranno informazioni esclusive sul processo di creazione degli anelli del Campionato con un breve documentario che sarà disponibile sul canale ufficiale YouTube dell'eSport di League of Legends.

