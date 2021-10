NVIDIA presenta il cloud gaming di nuova generazione

NVIDIA SHIELD TV, Risoluzione HDR 4K, telecomando, controller e Google Assistant integrato





NVIDIA annuncia oggi una piattaforma di cloud gaming di nuova generazione, in grado di offrire un’esperienza di gioco al pari di quelle abilitate dalla scheda grafica GeForce RTX™ 3080. Il tutto sarà disponibile su GeForce NOW, in un nuovo abbonamento pensato per coloro che giocano ad alte prestazioni.

La nuova membership GeForce NOW RTX 3080 offre ai giocatori l'accesso al più grande salto generazionale nella storia di GeForce, offrendo una risoluzione altissima, latenza minima ed i frame rate più veloci del cloud gaming, per un'esperienza di gioco al pari di quella delle più moderne console di gioco.

Il futuro del cloud gaming è arrivato, con un salto generazionale nelle prestazioni grafiche abbinato alla migliore esperienza di cloud gaming in streaming per nuovi utenti:

Il supercomputer di gioco più potente di sempre

Questo salto generazionale di prestazioni è possibile grazie a GeForce NOW SuperPods, il supercomputer di gioco più potente mai costruito. Gli iscritti si connettono ai server di gioco aggiornati con GPU NVIDIA Ampere basate sull'architettura RTX di seconda generazione, e così facendo ottengono un impianto di cloud gaming con prestazioni così alte da sembrare di giocare direttamente con un rig da gaming.

L’abbonamento GeForce NOW RTX 3080 – Gli iscritti a GeForce NOW RTX 3080 avranno accesso esclusivo ai nuovi server, trasmettendo in streaming la libreria GeForce NOW di oltre 1.100 giochi ad una risoluzione fino a 1440p su PC e Mac, 4K HDR su NVIDIA SHIELD e fino a 120 FPS con le app per PC, Mac e Android.Grazie all’aumentata elaborazione grafica abbinata alla nuova tecnologia Adaptive Sync, i membri di GeForce NOW RTX 3080 ottengono giochi a latenza ultra bassa. Questi utenti, godranno anche delle sessioni più lunghe ed un maggior controllo sulle impostazioni di gioco con RTX ON e DLSS per tutti i giochi supportati.

I membri Founders e Priority in Nord America eWestern Europe potranno preordinare GeForce NOW RTX 3080 a partire da oggi, con abbonamenti di sei mesi disponibili a 99,99 €. I preordini saranno poi aperti e disponibili a tutti a partire da settimana prossima.

Gli utenti con abbonamento Founders potranno passare a un abbonamento GeForce NOW RTX 3080 e mantenere comunque i vantaggi "Founders for Life”, ricevendo anche uno sconto del 10% sulla loro iscrizione al nuovo servizio.

Maggiori dettagli sull'abbonamento a GeForce NOW RTX 3080 e sugli aggiornamenti di GeForce NOW sono disponibili nel comunicato stampa allegato. La bozza allegata del post del blog GFN Thursday di questa settimana include l'elenco di 9 nuovi titoli che si uniscono alla libreria GeForce NOW, incluso il popolarissimo New World.







