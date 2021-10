FALLOUT 76 - Giornata delle Bombe e Halloween in arrivo

Nel corso di questa settimana daremo il via ai festeggiamenti di Halloween e della Giornata delle Bombe con un evento doppio che porterà ardenti spaventosi e dolcetti o scherzetti nella Zona Contaminata. Inoltre, il weekend della Giornata delle Bombe offrirà un triplice dolcetto di eventi in gioco, tra cui il 50% di sconto dalla Collezionista, scrip bonus e operazioni giornaliere con mutazioni doppie. Come da tradizione per la Giornata delle Bombe, offriamo anche sconti su Fallout 76 e pacchetti di atomi per un periodo limitato.



HALLOWEEN È ALLE PORTE!



Il prossimo aggiornamento per Fallout 76 arriverà martedì 19 ottobre e con esso Halloween travolgerà l’Appalachia come un’orda di abitanti vestiti a tema lanciata su una ciotola traboccante di dolcetti. E non in senso figurato, poiché degli affamati appassionati di “dolcetto o scherzetto” busseranno alla vostra porta in cerca di dolci e ricompense per le sfide. Perfino gli ardenti che si aggirano nella Zona Contaminata indosseranno costumi da far accapponare la pelle e lasceranno a terra prelibatezze speciali. Mettete il vostro costume preferito e continuate a leggere per scoprire tutti i dettagli, in modo da potervi unire al divertimento prima che questi eventi da brivido terminino il 2 novembre.





Sebbene gli ardenti abbiano perso molto di quello che un tempo li rendeva umani, pare che siano riusciti a conservare una certa passione per le festività. Infatti, con l’avvicinarsi di Halloween, indossano costumi inquietanti e hanno persino iniziato a raccogliere i dolcetti in cui si sono imbattuti. Dal 19 ottobre al 2 novembre, incontrerete occasionalmente questi “ardenti spaventosi” durante le vostre avventure. Ognuno di loro entrerà in gioco come leggendario e abbatterli vi farà guadagnare un oggetto leggendario e un pezzo di caramella del mistero. Riceverete anche un sacco di dolcetti spaventosi, che potrete aprire per ottenere ricompense come beni di consumo, munizioni e persino la possibilità di avere un bottino a tema Halloween!Se avete un debole per i dolci, le caramelle del mistero che otterrete potrebbero sembrare allettanti sul momento, soprattutto perché mangiarle vi garantirà uno dei cinque benefici speciali casuali.



Tuttavia, potreste volerne riportare alcune al vostro C.A.M.P. per i visitatori che passeranno da voi nelle prossime due settimane...Prima che cadessero le bombe, era usanza travestirsi come l’eroe dei fumetti preferito, la principessa dei libri di fiabe o il mostro raccapricciante di Halloween e andare porta a porta con gli amici più cari alla ricerca di deliziosi dolcetti. Quest’anno, potete rivivere un po’ di quella magia frugando nel guardaroba alla ricerca di un costume e facendo “dolcetto o scherzetto” in giro per l’Appalachia!A partire dal 19 ottobre, tutti potranno richiedere una ciotola di dolcetti spaventosi gratuita nel negozio atomico, metterla nel proprio C.A.M.P. e riempirla di caramelle del mistero ottenute dagli ardenti spaventosi o acquistate presso i commercianti delle stazioni ferroviarie. Fino al 2 novembre, tutti gli abitanti riceveranno sfide giornaliere per i “dolcetto o scherzetto” nei C.A.M.P. degli altri giocatori, nonché sfide giornaliere e settimanali per la distribuzione di prelibatezze dalle loro ciotole di dolcetti spaventosi. Ognuna di queste sfide giornaliere completate vi garantirà una delle tante ricompense disponibili, come un oggetto consumabile, un pacchetto di carte Talento, un cestino per il pranzo, un kit di riparazione o un po’ di S.C.O.R.E. Inoltre, le sfide settimanali per dare caramelle agli appassionati di “dolcetto o scherzetto” possono ricompensarvi con S.C.O.R.E., materiali di creazione rari o perfino costumi di Halloween.





Se riuscite a completare entrambe le sfide settimanali, riceverete anche la nuova macchina per popcorn da costruire nella vostra dimora appalachiana.Ricordate di trasformare la vostra casa in un’orribile magione infestata che farà spaventare i vostri visitatori e assicuratevi di posizionare la ciotola di dolcetti spaventosi dove gli altri possano trovarla facilmente. E non preoccupatevi di eventuali abitanti che potrebbero prendervi tutti i dolci in una sola volta. Ogni abitante potrà avere un pezzo di caramella ogni ora. Infine, proprio come nella vita reale, dovrete avere indosso un costume per fare “dolcetto o scherzetto” con successo, perciò assicuratevi di mettere il vostro completo più festivo quando visitate i C.A.M.P. degli altri giocatori.FESTEGGIAMO LA GIORNATA DELLE BOMBE!Anche se un Halloween all’insegna dello zucchero è ormai dietro l’angolo, c’è un’altra importante occasione che ricordiamo ogni anno in questo periodo. La Giornata delle Bombe è un mesto promemoria di come il mondo è cambiato per sempre il 23 ottobre. Ma è anche un’occasione per festeggiare, perché nonostante tutto siete ancora vivi, prosperate e trasformate l’Appalachia post-apocalittica in una casa. Unitevi a noi per commemorare la Giornata delle Bombe con offerte su Fallout 76 e atomi, oltre a diversi eventi nei prossimi weekend.RISPARMIATE ALLA GRANDE SU FALLOUT 76 E PACCHETTI DI ATOMI!



Non c’è mai stato un momento migliore per giocare a Fallout 76 e la settimana della Giornata delle Bombe offre l’opportunità perfetta per visitare l’Appalachia in lungo e in largo. Fino al 26 ottobre, voi e i vostri amici potete avere il gioco con sconti fino al 75% sui negozi digitali selezionati, come Microsoft Store, PlayStation Store, Steam e Bethesda.net. Non solo avrete l’accesso completo al gioco di base, ma riceverete anche tutti gli aggiornamenti gratuiti che abbiamo pubblicato finora, inclusi Wastelanders, Alba d’acciaio, Regno d’acciaio e molti altri. Tenete presente che la disponibilità dell’offerta, i giorni di sconti e l’entità degli stessi variano in base alla regione e alla piattaforma, perciò assicuratevi di controllare sulla piattaforma desiderata per maggiori dettagli.Oltre alle offerte sul gioco, proponiamo anche sconti * sui pacchetti di atomi per la seconda volta in assoluto! Dal 19 al 25 ottobre, potete ottenere atomi con il miglior rapporto qualità/prezzo in modo da poter spendere meno e acquistare tutti i numerosi oggetti che hanno attirato la vostra attenzione nel negozio atomico.

Ecco i dettagli: 500 atomi - Sconto del 20% sul prezzo di base 1.000 atomi (+100 atomi bonus) - Sconto del 25% sul prezzo di base 2.000 atomi (+400 atomi bonus) - Sconto del 30% sul prezzo di base 4.000 atomi (+1.000 atomi bonus) - Sconto del 35% sul prezzo di baseDOPPIA RAZIONE DI SCRIPT, OGGETTI LEGGENDARI E OPERAZIONI GIORNALIERE IL PROSSIMO FINE SETTIMANAIl prossimo weekend, dal 21 al 25 ottobre, abbiamo in serbo per voi una tripla dose di eventi. Le offerte per la Giornata delle Bombe continuano con un evento “Scrip bonus” in cui potete guadagnare fino al doppio dei normali scrip leggendari giornalieri consegnando i vostri oggetti leggendari indesiderati tramite le apposite macchine di scambio. Successivamente, potete portare il vostro mucchio di scrip all’emporio della Collezionista Murmrgh al Piccone Rugginoso per ottenere armi e armature leggendarie con uno sconto del 50% sul prezzo standard.



Infine, chi di voi ha il coraggio di avventurarsi nelle operazioni giornaliere può dimostrarsi davvero all’altezza affrontando le mutazioni doppie per tutto il fine settimana. I nemici avranno combinazioni uniche di due effetti mutanti, ma ovviamente otterrete ricompense bonus per i vostri sforzi, tra cui PE doppi durante le sessioni delle operazioni giornaliere e il doppio in termini di valuta e nuclei leggendari.Felice (quasi) Halloween! Ci auguriamo che tutti si divertano a raccogliere spaventosi bottini dagli ardenti, a fare “dolcetto o scherzetto” nei vari C.A.M.P. e a festeggiare la Giornata delle Bombe di quest’anno. Ci vediamo in Appalachia!

Altre News per: falloutgiornatadellebombehalloweenarrivo