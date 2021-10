IL VIDEOGIOCO “DC LA SQUADRA DEI SUPERANIMALI” SARÀ DISPONIBILE NEL 2022

Outright Games, il celebre produttore globale di prodotti d’intrattenimento per bambini, ha svelato oggi il videogioco “DC La Squadra dei Superanimali: Le Avventure di Crypto e Asso” in occasione del DC Kids FanDome. Il gioco, ispirato al film di Warner Bros che arriverà sul grande schermo nell’estate del 2022, è concesso in licenza da Warner Bros. Interactive Entertainment per conto di DC e sarà disponibile dal 2022 per PlayStation, Xbox (solo in versione digitale in Italia), Nintendo Switch e PC Digital.

Disponibile nel 2022, il videogioco “DC La Squadra dei Superanimali: Le Avventure di Crypto e Asso” metterà i giocatori nelle zampe di Krypto e Asso mentre solcano i cieli per proteggere la popolazione animale di Metropolis da una nuova minaccia incombente. Vola nei cieli della città nei panni di Krypto e Asso in questo gioco d’azione su binari e salva gli abitanti sfruttando le abilità e i potenziamenti unici di ogni personaggio.

