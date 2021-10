La pubblicità provocatoria sul camion delle onoranze funebri: “Non Vaccinatevi”

Siamo sulle strade di Charlotte, in North Carolina, Stati Uniti, il protagonista un furgoncino di una fantomatica agenzia di onoranze funebri, la Wilmore Funeral Home, con la scritta "Non Vaccinatevi". Il messaggio provocatorio dedicato a coloro che sono ancora indecisi a vaccinarsi contro il Covid-19.

Foto del camion nero sono apparse in breve tempo su tutti i social, facendo così il giro del mondo. Il sito web della finta agenzia funebre riporta in home page il messaggio: “Vaccinatevi ora o ci vedremo presto” con un link che rimanda al sito dove trovare gli appuntamenti per ricevere la propria dose di siero.

Si tratta in realtà di una campagna pubblicitaria provocatoria ideata di un gruppo di creativi locali, chiamato BooneOakley, per stimolare la popolazione americana a vaccinarsi contro il Coronavirus. Il team ha mantenuto l'anonimato per 24 ore, abbastanza da far crescere moltissimo la curiosità.

Questa non è la prima iniziativa di questo tipo e non sarà l'ultima. In Italia alcune agenzie di Onoranze Funebri Roma hanno cavalcato l'onda no-vax con messaggi sarcastici per "convincere" le persone a vaccinarsi.

