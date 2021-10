Giochi gratuiti e in saldo per questo fine settimana: Borderlands 3, Halo e altro

Ti diciamo i giochi gratuiti e in saldo più eccezionali nel fine settimana che include il 15 e il 17 ottobre per PS5, PS4, Xbox e PC.

Nuovo weekend, nuova ondata di giochi gratuiti e in saldo. Nei prossimi giorni avrai l'opportunità di scoprire nuove avventure e aumentare la tua biblioteca digitale a un prezzo ridotto. Tra il 15 e il 17 ottobre questi sono i titoli a portata di mano.

Halo: The Master Chief Collection su PC e Xbox

La raccolta delle puntate principali della saga di Halo è l'attrazione principale dei prossimi giorni. I giocatori su Steam potranno accedervi senza restrizioni fino al prossimo lunedì 18 ottobre alle 19:00 (CEST) . Chi invece è su Xbox Series X | S e Xbox One deve essere abbonato a Xbox Live Gold per accedere alla promozione, in quanto fa parte degli Xbox Free Play Days. In essi avrai tempo fino allo stesso lunedì alle 09:00 (CEST).

Borderlands 3 su PlayStation, Xbox, PC e Stadia

L'ultima puntata del popolare sparatutto offre l'opportunità di testare le prime ore della sua offerta. Borderlands 3 è disponibile su diverse piattaforme, sebbene non tutte siano accessibili senza soddisfare determinati requisiti. Su Xbox devi essere abbonato a Xbox Live Gold o Xbox Game Pass Ultimate, mentre su PlayStation solo i membri di PlayStation Plus potranno giocare. Avrai tempo fino al 17 ottobre per giocare.

Colpisce lo zombi in Rebel Without a Pulse su PC

L'Epic Games Store continua a promuovere giochi gratuiti. Stubbs the Zombie in Rebel Without a Pulse è il titolo scelto in questo framework, ora disponibile per il download gratuito. Una volta riscattato, rimarrà nella tua libreria digitale indipendentemente dal tempo che trascorre. Hai tempo fino al 21 ottobre alle 17:00 (CEST) per farlo.

Dirt 5 su Xbox

Dirt 5 è un altro dei titoli disponibili questo fine settimana nell'ambito della promozione Free Play Days su Xbox. Gli utenti abbonati a Xbox Live Gold o Xbox Game Pass potranno usufruire della versione completa fino al 18 ottobre alle 09:00 (CEST). Tutti i tuoi progressi verranno salvati nel tuo profilo quando farai il passo per acquistarlo.

Altre News per: giochigratuitisaldoquestofinesettimanaborderlands