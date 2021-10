In Spagna i pescatori hanno catturato un enorme pesce luna di oltre 3 metri

Un enorme pesce luna (chiamato anche mola mola), alto più di tre metri e del peso di circa due tonnellate, è stato catturato al largo della costa spagnola di Ceuta, nello stretto di Gibilterra. Il pesce gigante è uno dei più grandi mai catturati.





Il pesce luna è stato trovato impigliato in una rete da pesca dei lavoratori del quartiere La Almadraba di Ceuta e poi lo hanno portato per essere analizzato dai biologi prima di essere restituito al mare, secondo il quotidiano El País della Spagna.

Secondo i media spagnoli, la cattura del colossale pesce è avvenuta lo scorso 4 ottobre molto vicino alla costa di Ceuta, famosa per lo snorkeling e le immersioni per l'avvistamento di tartarughe caretta e verdi, balene o delfini.





Il pesce luna è stato tirato fuori dall'acqua in modo che esperti biologi potessero misurarlo, la cui lunghezza è risultata essere di 3,20 metri dalla bocca alla coda, e pesarlo, cosa che non si poteva fare poiché la bilancia della barca disponibile era fino a una tonnellata. Secondo Enrique Ostalé, coordinatore della Stazione Biologica Marina Estrecho dell'Università di Siviglia e con sede a Ceuta, questo pesce era "molto eccezionale" perché sarebbe stato di circa due tonnellate. E ha aggiunto che un esemplare catturato in Giappone che misurava 2,7 metri pesava 2,3 tonnellate.





Il pesce luna è una specie marina a sangue caldo, qualcosa che la scienza ha determinato con sorpresa e che definisce molto bene il suo ruolo e comportamento nelle profondità del mare. È una specie di grandi dimensioni , normalmente di due metri di lunghezza e di grande peso e con il suo sangue caldo, presente nei vasi sanguigni nelle sue branchie, ottiene un grande vantaggio per poter vivere nei freddi fondali degli oceani. Il sistema di riscaldamento interno del pesce luna consente al cervello di rimanere al caldo, in buone condizioni e di mantenere i muscoli attivi per nuotare più velocemente e catturare le prede.

