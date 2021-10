Seggiolino Auto a Norma : Cosa dice la legge e quale Scegliere

L'acquisto di un seggiolino per auto non è banale. Senza un seggiolino auto, i più piccoli si ritrovano in costante pericolo quando sono a bordo. Questa piccola guida ha lo scopo di aiutarti a comprendere i principi fondamentali della classificazione dei sedili e aiutarti a scegliere il modello giusto per il tuo bambino e la tua auto.

Il seggiolino auto è obbligatorio all'uscita dal reparto maternità per il trasporto del bambino in auto. Devi essere equipaggiato con un modello adatto alla sua età per una buona sicurezza. La cosa più importante per scegliere quella giusta è tenere conto del peso, dell'altezza e dell'età del tuo bambino.

I sistemi di ritenuta di ogni seggiolino sono progettati secondo questi criteri e secondo la morfologia dei bambini in ogni fase della loro crescita.



In Italia, l'uso di un dispositivo di ritenuta adattato è obbligatorio fino all'età di 12 anni e fino ai 150 cm di altezza. Per scegliere il seggiolino più adatto alla tua situazione e per garantire la sicurezza del tuo bambino su questo portale web trovi tutte le informazioni, regole e norme di legge. Non esitare a chiedere anche agli esperti in negozio che sapranno assisterti nel miglior modo possibile. Con la sicurezza dei bambini, non si è mai troppo esigenti.

Normativa europea seggiolino per auto

Un sistema di ritenuta per bambini, più comunemente noto come “seggiolino auto”, deve essere omologato per essere commercializzato nei paesi dell'Unione Europea. Il regolamento attuale è il testo UN R129, noto anche come “i-Size”.



L'omologazione consente di verificare mediante prove e misurazioni che un seggiolino auto possa essere installato in qualsiasi tipo di auto e che fornisce un livello minimo di protezione in caso di incidente.



Dall'inizio degli anni '90, le normative riguardanti la sicurezza dei passeggeri, e in particolare quella dei bambini, si sono evolute in modo molto positivo. Per adulti e bambini sopra i 10 anni, l'uso delle cinture di sicurezza è obbligatoria nella parte anteriore e posteriore dei veicoli dal 1° dicembre 1990. Dal 1°gennaio 1992, i bambini sotto i 10 anni di età o altezza inferiore a 1,35 m devono essere montate in un apposito sedile denominato “sistema di ritenuta per bambini”. Si raccomanda inoltre di attenersi a questa regola fino all'età di 12-13 anni.



Da luglio 2013 è apparso un nuovo standard: l' i-Size . L'i-Size porta alcune novità nel campo della sicurezza dell'auto, come ad esempio un attacco rivolto all'indietro obbligatorio fino a 15 mesi o anche una classificazione dei seggiolini per taglia.

Quale seggiolino auto scegliere in base al peso e l'età del bambino?

La cosa più importante nella scelta di un seggiolino auto è tenere conto, prima di tutto, del peso e dell'età del tuo bambino. I sistemi di ritenuta di ogni seggiolino sono progettati secondo questi criteri e secondo la morfologia dei bambini in ogni fase della loro crescita.



Se vuoi risparmiare sull'acquisto di un seggiolino auto, occhio alle promozioni, ma scegli assolutamente un nuovo modello che rispetti gli standard. La maggior parte delle volte, sui prodotti di seconda mano, mancano le istruzioni e ci si espone a una cattiva installazione che comporterebbe una scarsa protezione.



Inoltre, l'usura indebolisce le cinghie che potrebbero rompersi quando dovrebbero salvare il tuo bambino. Infine, come per i caschi da moto, gli urti provocano microfratture invisibili ad occhio nudo e l'efficacia del seggiolino auto potrebbe non essere più al 100% in caso di incidente.



In un incidente, la maggior parte delle lesioni gravi sono il risultato di bambini non assicurati bene ai dispositivi di sicurezza o seggiolini auto installati in modo improprio.



Consigli pratici sulla scelta del seggiolino auto



Zero compromessi sulla sicurezza: solo un seggiolino auto nuovo offre la garanzia del rispetto delle più recenti norme di sicurezza, oltre alla certezza di non ereditare un sedile danneggiato non offrendo più tutte le condizioni di protezione.

Nessuna modifica: affidati al manuale dell'utente durante il montaggio. In caso di dubbio, chiedi maggiori informazioni al tuo consulente. Prestare attenzione alla massima tensione delle cinture di sicurezza.

Igiene: Un rivestimento facilmente rimovibile facilita la pulizia.

Dai l'esempio: educa i tuoi figli sull'importanza di allacciarsi le cinture in macchina e dai l'esempio tu stesso. Nessuna concessione dovrebbe essere possibile, anche per un breve viaggio. La maggior parte degli incidenti avviene a meno di 20 chilometri da casa!

Semplificati la vita: alcuni modelli offrono vantaggi significativi per aiutarti a installare correttamente il seggiolino in auto: libero accesso agli elementi di fissaggio, contrassegni colorati, pretensionatori, ecc. Tutti questi fattori riducono il rischio di errori durante l'installazione del sedile.

Comfort da non trascurare: il tuo bambino sentirà meno il bisogno di muoversi o di staccarsi. In caso di lunghi viaggi, un seggiolino ben avvolgente e ventilato permetterà al bambino di addormentarsi comodamente.

