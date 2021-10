Atari VCS: regalo perfetto per gli appassionati di videogiochi e tecnologia

Cerchi il regalo perfetto per amici tecnici e compagni di gioco? Allora dai un'occhiata all'Atari VCS Videogame Computer System





Atari, pioniere dell'industria dei giochi e di intrattenimento, ha rilasciato quest'anno l'Atari VCS. Questi console pensata per tutti i nostalgici è ora disponibile negli Stati Uniti e in Canada.





Combinando il meglio del design e dei contenuti retrò, insieme alla raffinatezza e all'hardware moderni, l'Atari VCS offre una vasta piattaforma per l'intrattenimento adatta a tutti e non agli amati titoli retrò. Infatti, sulla console gireranno anche titoli indie contemporanei, app per lo streaming multimediale, Chrome browser web e streaming per i giochi incloud tramite XCloud, Stadia, GeForce Now e Luna. L'Atari VCS elimina il fastidio dei costosi abbonamenti ai servizi online e degli elevati canoni di franchising esclusivi per essere accessibile da chiunque in famiglia.





L'Atari VCS non è stata concepita solo per divertimento e giochi; per chi ha bisogno di lavorare Atari offre l'intera suite di app di Google Workspace, con l'opzione aggiuntiva di avviare il proprio sistema operativo preferito tramite la modalità PC trasformando così il sistema in un vero personal computer. Inoltre, Atari supporta i suoi titoli proprietari con contenuti esclusivi per i giochi appena lanciati, come la nuovissima serie Recharged , che include le versioni originali dei giochi Atari classici.





L'Atari VCS è disponibile, al momento sono negli Stati Uniti e in Canada, presso questi rivenditori:

