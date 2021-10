MusicMan Sound Glasses Sports BT-X59 Recensione

Occhiali Smart alla portata di tutti!



Oggi provo degli occhiali da sole bluetooth con speaker stereo e microfono integrati di Technaxx i MusicMan Sound Glasses Sports BT-X59. Questi occhiali sono ben costruiti e pensati per essere alla moda, ascoltare musica e rispondere alle chiamate. I MusicMan Sound Glasses Sports hanno uno stile sportivo ma si adattano a tutti gli usi. Il device è stato progettato per essere resistente e avere uno stile premium senza rinunciare alle alte prestazioni e funzionalità Smart. Tutto questo in un prodotto dal prezzo abbastanza contenuto. Dopo più di tre giorni di utilizzo intenso sono pronto a dirvi come vanno questi occhiali.





Costruzione e Stile

Per quanto riguarda il design, gli occhiali sfoggiano uno stile contemporaneo e sono belli da vedere e comodi da indossare. Sono costruiti inmolto resistente, adatti a ogni uso immaginabile. Però, essendo degli occhiali bluetooth, verranno sicuramente più usati per fare sport in generale come bike, corsa, passeggiate ecc, che per stare seduti a prendere il sole. Gli occhiali sono, quindi resistenti al sudore e agli agenti atmosferici; ideale quando si lavora, si fa sport o ci si ritrova sotto un acquazzone improvviso.Come detto sopra, la montatura degli occhiali è realizzata in plastica; nelle bacchette trovano spazio due altoparlanti dae una porta microanch'essa con protezione IPX4. Queste due piccole casse offrono un suono stereo abbastanza potente. Attenzione, perchè ad alti volumi il suono è soddisfacente per chi li usa, ma può essere sentito anche dalle persone che stanno vicine. In una delle bacchette degli occhiali si trova il microfono, la batteria e unche indicherà quando gli occhiali sono in carica. Gli occhiali sono polarizzatie offrono una protezione totale contro i raggi solari UV. Avendo un microfono integrato, sarà possibile richiamare, Ok Google o Siri; tutto dipende dal sistema operativo a cui sono connessi.

Hardware e IndossabilitÃ

Per quanto riguarda la comodità , i MusicMan Sound Glasses Sports BT-X59 risultano molto adatti all'uso prolungato. Infatti, pesando circa 43 grammi sono molto leggeri e si indossano benissimo per moltissime ore senza dare il minimo fastidio. Usare i MusicMan Sound Glasses Sports BT-X59 è molto semplice e pratico. Prima di accendere gli occhiali, occorre caricarli al 100%. Una volta accesi, inizieranno la scansione e si noterà il LED che inizierà a lampeggiare in blu per indicare la modalità di accoppiamento. Una volta collegati al telefono, una voce proveniente dagli occhiali darà la conferma positiva (connected). Essendo provvisti di connessione automatica, non servirà ripetere l'operazione ad ogni accensione. Una cosa un po' fastidiosa è l'assenza dei controlli per il volume negli occhiali.





Infatti, per regolarlo si dovranno usare quelli presenti nel telefono e questo è poco pratico nell'uso quotidiano. La qualità del suono in generale è buona; anche durante le chiamate è molto chiaro sia in entrata che in uscita. Da segnalare che mancano un pò di bassi. I MusicMan Sound Glasses Sports BT-X59 usano ilche offre una portata di 8 metri. La durata della batteria è nella media con ben 5 ore di uso continuato. Per caricarla si dovrà collegare alla presa di corrente a muro e solo quando ilrosso si spegnerà la carica sarà completa. Per caricare gli occhiali al 100% sono necessarie circa 2 ore. Infine, nella confezione, oltre agli occhiali, si trova una custodia rigida, un panno in microfibra e un cavo di ricarica Micro USB.



Conclusioni

I MusicMan Sound Glasses Sports BT-X59 di Technaxx sono degli occhiali alla moda e Smart alla portata di tutti. È un prodotto che offre stile, tecnologia e una costruzione solida. Sono dotati di una protezione IPX4, hanno un microfono integrato e proteggono dai raggi UV. Unica pecca la mancanza dei controlli del volume. Al pari di altre marche più blasonate che offrono prodotti molto costosi, i MusicMan Sound Glasses Sports BT-X59 si possono acquistare a soli 79,99 euro sul sito Technaxx.de. Consigliati!













Caratteristiche:

Perfetta combinazione tra occhiali e cuffie stereo Bluetooth

Funzione di assistente vocale supportata



Microfono integrato per le telefonate



Ideale per lo sport o altre attività all'apertoBT Distanza di trasmissione ~8m (spazio aperto)Banda di frequenza BT 2,4 GHz

BT Potenza di trasmissione irradiata max. 2,5 mW

Altoparlante/frequenza: 2x1W / 500Hz-10kHz

Tempo di attesa: ca. 3 giorniTempo di ricarica: ca. 2hBatteria: polimero di litio da 3,7 V 220 mAhTemperatura di lavoro 0°C ~ +40°CMateriale: Cassa: EVA; Occhiali: TR90

Peso e dimensioni:

Peso dispositivo: 43 g

Dimensioni dispositivo: (L)147 mm x (L)68 mm x (A)47,5 mm BT-X59

Contenuto della confezione:

MusicMan Sound Glasses Sports BT-X59, custodia rigida, cavo di ricarica USB e panno per la pulizia, manuale utente.

