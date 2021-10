Skul: The Hero Slayer arriva il 21 di ottobre

Skul: The Hero Slayer, avvincente platform 2D rogue-lite pubblicato da NEOWIZ e sviluppato da SouthPAW Games, arriverà finalmente su console PlayStation, Xbox e Nintendo Switch il 21 ottobre 2021. Oltre al lancio, sulle console arriverà anche un nuovo aggiornamento che includerà la nuovissima modalità Difficile, nuovi nemici e molto altro ancora. L'aggiornamento verrà rilasciato per tutte i sistemi nelle prossime settimane.



Maggiori informazioni su Skul: The Hero Slayer

"Skul: The Hero Slayer" è un platform d'azione che vanta mappe in continua evoluzione. Skul non è uno scheletro normale; infatti, oltre alle sue formidabili abilità di combattimento ne può acquisire di nuove a seconda del teschio che indossa. Ogni teschio a una sua specilità. Scegli combo che si adattano al tuo stile di gioco e cambiale nel vivo della battaglia per mettere in ginocchio i tuoi nemici.



"Lo sviluppo di Skul su Nintendo Switch, Xbox e PlayStation è stato lungo, ma siamo entusiasti che il piccoletto stia finalmente facendo il suo debutto durante il periodo più spaventoso dell'anno", ha affermato Sangwoo Park, CEO di SouthPAW. "Non avremmo mai immaginato il successo che Skul ha avuto su Steam nell'ultimo anno e sappiamo che il futuro è luminoso per il piccolo antieroe preferito di tutti su console."





Altre News per: skulheroslayerarrivaottobre