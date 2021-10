The Smiths : La band più influente degli anni Ottanta | Curiosità

Nei soli sei anni di attività, con quattro dischi di inediti pubblicati, The Smiths si sono imposti come una della band più influente degli anni Ottanta. Formatisi a Manchester su iniziativa del chitarrista Johnny Marr, che ha coinvolto nell’avventura il bassista Andy Rourke, il batterista Mike Joyce e, soprattutto, il cantante Morrissey, conosciuto grazie a un amico in comune, questa è stata la formazione fino allo scioglimento, avvenuto nel 1987.

Sono stati Morrissey e Marr ha scegliere il nome del gruppo, come reazione a quelli giudicati da loro troppo fantasiosi, che spopolavano in quegli anni. Si trattava, quindi, di un nome semplice per persone comuni, che aveva anche il pregio di essere facile da ricordare.

Curiosità. Morrissey, convinto animalista e promotore della cultura vegana sin da quando era adolescente, ha diffuso questo messaggio già nel titolo del secondo album della band: “Meat Is Murder”. Inoltre, pretende che nei luoghi in cui si esibisce si adottino quelle regole, tanto che, a partire dal 2004, non si è più recato in Canada in segno di protesta per la mancata abolizione della caccia alle foche.

Genere: indie rock, post-punk; Periodo di attività: 1982 - 1987; Album: 16

Altre News per: smithsbandinfluentedeglianniottantacuriosità