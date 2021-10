Inhumans serie tv : Anson Mount Freccia Nera | Curiosità

“Inhumans” è una serie televisiva statunitense di genere azione, fantascienza e supereroi, ideata da Scott Buck e basata sugli omonimi personaggi della Marvel Comics, creati da Stan Lee, per i testi, e da Jack Kir-by, per i disegni. Prodotta da Marvel Tele- vision e ABC Studios, negli Usa e in Italia è andata in onda nel 2017.

Gli Inumani sono un gruppo di individui con poteri sovrannaturali, frutto di sperimentazioni genetiche. Rifugiatisi tra le vette dell’Himalaya, hanno costruito una città, Attilan, dove hanno sviluppato una tecnologia avanzata e una società organizzata in un rigido sistema di caste, con una famiglia reale al vertice. Freccia Nera, sovrano di Attilan, ha una voce talmente potente che con un semplice sussurro può causare distruzioni. Sua moglie Medusa è in grado di controllare i propri capelli, usandoli come un’arma. Kamak, cugino di Freccia Nera, ha l’abilità di individuare i punti deboli delle persone e degli oggetti. Gorgon, anche lui cugino del re, possiede zampe equine tanto potenti da generare onde sismiche. Crystal, sorella di Medusa, è capace di controllare i quattro elementi naturali... Ma dopo che un colpo di Stato li ha dispersi alle Hawaii, dovranno salvare se stessi e la razza umana.

Il protagonista

Anson Mount, dopo la laurea presso la University of thè South nel 1995, ha conseguito un master in teatro alla Columbia University, nel 1998. Nel corso della sua carriera ha preso parte a numerosi film e serie Tv, occupandosi anche di doppiaggio per i videogiochi.

Curiosità

Anson Mount, l’attore americano che interpreta Freccia Nera, ha inventato appositamente una lingua dei segni con cui si esprime il suo personaggio, che non parla.

Altre News per: inhumansserieansonmountfreccianeracuriosità