NACON X Pro Controller disponibile per Xbox

Revolution X Pro Controller

da oggi disponibile per Xbox Series X|S,

Xbox One e PC

Comfort, personalizzazione e performance gli aspetti chiave del Revolution X

NACON è lieta di annunciare che il Revolution X Pro Controller, controller ufficiale cablato realizzato per il gioco competitivo su Xbox Series X|S, Xbox One e PC Windows, è disponibile da oggi al prezzo al dettaglio consigliato di 109,99 euro.









Il marchio NACON ha consolidato un expertise nelle periferiche dedicate ai giocatori più esigenti grazie alla sua gamma premium di controller Revolution. Il Revolution X è stato sviluppato in collaborazione con Xbox e incorpora il meglio delle tecnologie attuali così come caratteristiche uniche, con un totale di 41 opzioni di personalizzazione per soddisfare i gamer più competitivi su console Xbox e PC.

Caratteristiche principali di Revolution X Pro Controller

Personalizzazione estrema: Copri stick concavi o convessi? Controller più leggero o più pesante? Scegli i tuoi settaggi e usa l'App Revolution X per impostare i tuoi parametri nei minimi dettagli: reattività dei grilletti, curva delle levette, mappatura dei pulsanti e molto altro!

Immersione senza limiti: Goditi il Dolby Atmos for Headphones e guadagna in precisione durante le tue sessioni più intense.

Fatto per la competizione : Entra negli eSports o sfida i tuoi amici su console Xbox o PC. Dimenticati della latenza grazie al tuo controller cablato ufficiale: il Revolution X ti seguirà ovunque grazie alla sua custodia rigida inclusa.

