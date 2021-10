LG TONE FREE: 2 NUOVI MODELLI PER UN MAGGIORE COMFORT

LG HBS-FN5UW Cuffie Bluetooth Wireless In Ear TONE Free FN5

Le cuffie True Wireless Bluetooth offrono nuove funzionalità,

tra cui lo Spatial Processing, il 3D Sound Stage e la modalità Sussurro

LG amplia la gamma di cuffie True Wireless Bluetooth LG TONE Free con l’introduzione didue nuovi modelli (FP9 e FP5) caratterizzati da funzionalità avanzate combinate col massimo del comfort e della vestibilità.

La nuova gamma di cuffie LG TONE Free è da oggi disponibile in Italia in due colorazioni (Pearl White e Charcoal Black) su LG Online Shop e in tutti i migliori negozi, online e fisici, di elettronica di consumoa un prezzo consigliato al pubblico di 199 Euro per leFP9 e di 129 Euro per le FP5.

Per questi nuovi modelli, LG ha dedicato particolare attenzione alla vestibilità, andando incontro alle esigenze degli utenti in fatto di comodità e stabilità nelle orecchie. A tal proposito è nata la collaborazione con un laboratorio specializzato in tecnologia di design ergonomico che, dopo aver analizzato i padiglioni auricolari di centinaia di soggetti, ha dato vita a una forma caratteristica: il “design a conca”, il cui nome deriva proprio dalla conca delle orecchie in cui si accomodano gli auricolari. Grazie a questa forma e alla riduzione di 4,4 millimetri della dimensione degli auricolari rispetto ai modelli precedenti, LG ha creato la vestibilità perfetta per uno stile di vita attivo: le nuove TONE Free rimangono stabilmente nelle orecchie anche facendo esercizi fisici o parlando a lungo, senza premere eccessivamente sul canale uditivo. Dotate della certificazione IPX4 per la resistenza a schizzi d’acqua, pioggia e sudore, le nuove TONE Free possono essere indossate senza preoccupazioni anche durante sessioni di allenamento intenso o sotto la pioggia.

Novità per la serie LG TONE Free è la funzioneHeadphone Spatial Processing di Meridian Audio, capace di avvolgere l'ascoltatore con un suono che sembra provenire da tutte le direzioni, mentre la funzionalità3D Sound Stage, che elabora il suono espandendolo nello spazio, offre un audio più realistico per un'esperienza di ascolto ancora più accattivante. Inoltre, ilFlex Action Bass – grazie alla presenza di driver più grandi e di un diaframma con il bordo in silicone più spesso che assicura una maggiore flessibilità e movimento della membrana – permette ai nuovi modelli TONE Free di offrire bassi più potenti senza compromettere la nitidezza e la definizione del suono.

Con tre microfoni in ogni auricolare, i nuovi modelli di LG TONE Free consentono di fare chiamate ottimali, rilevando in maniera nitida il suono della voce e riducendo il rumore ambientale. Inoltre, la nuova modalità Sussurro, grazie alla possibilità di portare l’auricolare destro vicino alla bocca e di utilizzarlo come un microfono, garantisce maggior privacy e chiarezza durante la telefonata, permettendo di fare e ricevere chiamate sia in ambienti molto silenziosisia in spazi rumorosi.

Entrambi i nuovi modelli sono dotati della funzione diCancellazione Attiva del Rumore, per ridurre i rumori a bassa frequenza che i sistemi di cancellazione passiva non riescono a filtrare. Il sistema di cancellazione attiva del rumore è ancora più efficiente grazie all’uso dei microfoni degli auricolari stessi, che intercettano i rumori ambientali e li riducono di conseguenza producendo onde sonore identiche ma impercettibili per l'ascoltatore, lasciando all’utente solo il piacere della musica o del podcast che sta ascoltando.

Il modello LG TONE Free FP9 conferma la presenza della tecnologia igienizzante UVnano, riducendo la possibilità di infezioni nella parte interna dell'orecchio. Il LED UV-C, installato nella custodia delle TONE Free, è infatti collaudato per ridurre i batteri sulla maglia dell'altoparlante del 99,9% in soli cinque minuti durante la ricarica via cavo. Inoltre, per un’igiene ancora più accurata, le LG TONE Free sono dotate di copriauricolari in silicone ipoallergenico di tipo medicale per ridurre il rischio di irritazioni cutanee nel canale uditivo dovuto all’uso prolungato degli auricolari.

Inoltre, la custodia del modello FP9 dispone della funzione Plug & Wireless che permette di usare le cuffie wireless anche con quei dispositivi che non dispongono del Bluetooth. Collegando questi dispositivi, come una console portatile oppure un attrezzo da palestra, alla base di ricarica tramite l’adattatore USB-C - AUX incluso, il suono verrà trasmesso alle cuffie per godere di totale libertà e comfort d’ascolto.

Le cuffie LG TONE Free True Wireless si confermano inoltre partner ideali per l’ascolto in mobilità grazie alla compatibilità con una vasta gamma di dispositivi, tra cui PC Windows e laptop, alla durata eccezionale della batteria – che offre fino a 24 ore di riproduzione6 (10 ore senza custodia, 24 ore se impiegati con la custodia di ricarica) –, e alla ricarica rapida che garantisce un'ora intera di ascolto in soli cinque minuti di ricarica.

Infine, abbinate all'app gratuitaLG TONE Free, le cuffie offrono ancora più funzionalità, tra cui l’equalizzatore audio, la modalità Ambient e Chat (quest’ultima per ascoltare meglio la voce degli interlocutori senza togliere le cuffie), la personalizzazione dei controlli tattili e la funzione Trova gli Auricolari per aiutare a localizzarli quando vengono smarriti. L'app dispone anche della funzione sperimentale chiamata “LAB”, dove gli utenti possono accedere a impostazioni speciali come la Modalità Sussurro e la Modalità Gioco, che riduce notevolmente il ritardo del suono per adattarsi meglio all’uso per le sessioni videoludiche.

Specifiche tecniche:

FP9 FP5 Cancellazione attiva del rumore Sì Sì Igienizzazione UVnano Sì (durante ricarica via cavo) - Cuscinetti copriauricolari in gel medicale Sì Sì Audio Meridian Meridian 3D Sound Stage Sì Sì Plug & Wireless Sì - Microfoni 3 microfoni 3 microfoni Modalità Ambiente / Modalità Chat Sì / Sì Sì / Sì Multi pairing Sì Sì Pairing rapido Sì Sì Ricarica Rapida Sì Sì Durata batteria (ANC spento) Fino a 24 ore (auricolari 10 ore / con custodia di ricarica 24 ore) Fino a 22 ore (Auricolari 8 ore / con custodia di ricarica 22 ore) Resistenza all’acqua IPX4 IPX4 Compatibilità Android / iOS Android / iOS Colori Charcoal Black / Pearl White Charcoal Black / Pearl White

