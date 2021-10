UBISOFT PRESENTA GHOST RECON FRONTLINE

Ubisoft, allo Showcase del 20° Anniversario di Ghost Recon, ha annunciato Tom Clancy’s Ghost Recon Frontline, un nuovo sparatutto PvP free-to-play, ambientato nel famoso universo di Ghost Recon.

Ghost Recon Frontline sarà disponibile per Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation5, PlayStation4, Stadia, Luna e Windows PC tramite Ubisoft Connect, con cross-play disponibile al lancio. Puoi registrarti oggi su ghostreconfrontline.com per avere l’opportunità di giocare ai primi test e ricevere le ultime notizie e aggiornamenti. Il primo closed test si svolgerà dal 14 al 21 ottobre per i soli giocatori PC in Europa.

Sviluppato da Ubisoft Bucharest, che in precedenza aveva lavorato a Ghost Recon Wildlands e Ghost Recon Breakpoint, Ghost Recon Frontline ti offre un nuovo modo per esplorare l’universo di Ghost Recon, con un’esperienza militare, free-to-play, PvP, in prima persona, con più di 100 giocatori.

In Ghost Recon Frontline, scoprirai l’Isola di Drakemoor, un open world pieno di punti di riferimento e biomi. Il gioco comprende un’ampia gamma di attrezzature di supporto tattico che offrono totale libertà nella pianificazione strategica attraverso differenti modalità. Expedition, la modalità principale di gioco, offre un nuovo approccio al genere battle royale. Con più di 100 giocatori in gruppi di tre, vede le squadre lavorare assieme per completare obiettivi attraverso l’immensa mappa priva di cerchio che restringe l’area d’azione. Una volta raccolte le informazioni necessarie, dovrai raggiungere la drop zone e chiedere un’estrazione. Non appena fatto, tutte le squadre conosceranno la posizione dell’estrazione e cercheranno di intervenire: dovrai pianificare una tattica per riuscire a sfuggire e a vincere l’incontro. Altre modalità saranno disponibili al lancio.





Ghost Recon Frontline offre un unico e avanzato sistema di classi che permette di aggiornare e personalizzare ogni mercenario per adattarsi alle differenti strategie. Durante il primo closed test saranno disponibili tre classi di mercenari, che verranno, successivamente, aumentate al lancio: Classe Assalto: grande sostegno in combattimenti ravvicinati e durante le manovre di esplorazione.

Classe Supporto: offre grande protezione con abilità di fortificazione.

Classe Ricognitore: può facilmente fare un sopralluogo dell’area per la squadra, scoprendo e attaccando i nemici a distanza, senza paura di ritorsioni.

Potrai switchare tra i differenti mercenari anche nel cuore di una battaglia, facendo di ogni partita un’esperienza unica ed estremamente tattica.

“Non stiamo nella pelle dal vedere le reazioni dei giocatori durante il primo test di Ghost Recon Frontline. Lavoreremo duramente per sistemare il gioco attraverso le differenti fasi pianificate prima del lancio, per poter dare la miglior esperienza di gioco possibile”, ha detto Bogdan Bridinel, Creative Director di Ubisoft Bucharest.

Per festeggiare il 20° anniversario del franchise di Ghost Recon, potrai scaricare gratuitamente il primo gioco della serie, Tom Clancy’s Ghost Recon, da Ubisoft Connect. Inoltre, il DLC Fallen Ghost sarà accessibile gratuitamente a tutti i giocatori di Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands e il DLC Avventure Stato Profondo accessibile gratuitamente per tutti i giocatori di Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint su Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation5, PlayStation4, Stadia e Windows PC tramite Ubisoft Connect e Store Epic Games fino all’11 ottobre.



Il primo closed test di Ghost Recon Frontline inizierà il 14 ottobre per i soli giocatori PC europei. Puoi registrarti su ghostreconfrontline.com per le prossime novità, informazioni e test di gioco.