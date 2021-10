NVIDIA: il DLSS arriva per Marvel's Guardians of the Galaxy e Alan Wake Remastered

Marvel's Guardians of The Galaxy - Standard - PC

Acquistando GeForce ottieni ancheMarvel’s Guardians of the Galaxy





Oggi NVIDIA annuncia che, per un periodo di tempo limitato, gli utenti che acquisteranno un sistema desktop o laptop con all’interno una nuova scheda GeForce RTX riceveranno una copia digitale di Marvel's Guardians of the Galaxy. La gamma di modelli è molto vasta e comprende dalle GeForce RTX 3060, fino alle GeForce RTX 3090. Gli utenti potranno godere anche di un’esperienza di gioco senza precedenti con Marvel Guardians of the Galaxy grazie a riflessi ray-tracing in tempo reale e NVIDIA DLSS per prestazioni accelerate.

di Remedy Entertainment, il titolo di grande successo del 2010, viene riproposto oggi con NVIDIA DLSS, la tecnologia di NVIDIA in grado di accelerare le prestazioni fino a 2 volte in 4K.

PC Trailer di Marvel’s Guardians of the Galaxy:

https://www.youtube.com/watch? v=6affEgA9Rbk



Trailer di Alan Wake Remastered con DLSS:

https://www.youtube.com/watch? v=SC2ydTlXvbw

