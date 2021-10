D-Link presenta il nuovo Router EAGLE PRO AI AX1500

R15 EAGLE PRO AI AX1500 Smart Router





D-Link ha presentato il nuovissimo R15 EAGLE PRO AI AX1500 Smart Router, che combina la più recente tecnologia Wi-Fi 6 con l'intelligenza artificiale per offrire un'incredibile copertura e velocità Wi-Fi. Il router consente di creare una rete ottimizzata e in continuo miglioramento, ideale per le moderne smart home e i piccoli uffici.

R15 EAGLE PRO AI AX1500 Smart Router offre velocità wireless dual-band fino a 1.500 Mbps, offrendo un Wi-Fi superveloce con una maggiore portata e affidabilità e una copertura fino a 230 metri quadrati. Il router crea una connessione mai vista prima d'ora ed è la soluzione perfetta per coloro che richiedono un Wi-Fi stabile.

Portando la tecnologia Wi-Fi 6 e l'AI in un unico prodotto, R15 offre 1024 QAM, MU-MIMO e OFDMA per aumentare la velocità, la portata e l'efficienza della rete. L'AI Wi-Fi Optimiserintegrato scansiona continuamente il canale Wi-Fi con meno interferenze garantendo la migliore connessione. Allo stesso tempo, l'AI Traffic Optimiserdà la priorità all’utilizzo più intenso di Internet per un'esperienza ottimale. L'AI Parental Controloffre agli utenti flessibilità e controllo sulle attività online dei bambini, mettendo la loro sicurezza al primo posto.

Il nuovo router è estremamente facile da configurare e gestire. È anche possibile creare una rete Wi-Fi estesa con EAGLE PRO AI Mesh Extender (E15) o Mesh Systems (M15-2 e M15-3), che arriveranno in Italia nei prossimi mesi. Dispone anche dell'AI Mesh Optimiser, che rafforza la connessione tra i nodi mesh con l'esclusiva tecnologia AI beamforming, per offrire un Wi-Fi affidabile e senza interruzioni.

Grazie all’assistente AI integrato, la gestione del Wi-Fi non è mai stata così semplice. Esamina continuamente la rete e monitora l'utilizzo dei dati, inviando consigli e report settimanali all'app EAGLE PRO AI. Inoltre, R15 è compatibile con Google Assistant e Amazon Alexa, consentendo agli utenti di utilizzare il voice control per gestire comodamente la rete.





