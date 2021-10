Recap del Tokyo Game Show 2021 per 505 Games

Videogiochi Console e Accessori

505 Games ha avuto una presenza importante al Tokyo Game Show 2021 mostrando le sue prossime release nello showcase “Upcoming Titles” e nell’Xbox Live Stream. Vi invitiamo a visitare i canali YouTube , Twitch , e Huya del Tokyo Game Show per rivedere le registrazioni delle presentazioni di 505 Games.

La prima partecipazione ufficiale di 505 Games al TGS da quando il suo team giapponese è stato formato nel 2020 ha visto la presenza di alcuni dei prossimi progetti più significativi.

I creatori del classico RPGSuikoden, Rabbit & Bear Studios, hanno con orgoglio presentato un’ anteprima del gameplay per PC dell’action RPG town-building Eiyuden Chronicle :Rising .

Potete avere qui un primo assaggio del mondo, della storia, dei personaggi di Rising e avere altre informazioni su come il giocosarà connesso a Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes , l’attesissimo JRPG che verrà lanciato nel 2023.

Subito dopo è stato il turno del magico mondo sandbox di Grow: Song of the Evertree per la prima volta con un gameplay della versione per Nintendo Switch. Kevin Penkin (Florence, Star Wars: Visions), compositore nominato ai BAFTA award e vincitore di un award Crunchyroll ha presentato un interessante analisi della sua variegata colonna sonora. Con Grow si potranno creare dei mondi e guarire l’Evertree quando il gioco verrà lanciato il 16 novembre su PC, PlayStation 4, Xbox One, e Nintendo Switch.











Re:Legend , il JRPG co-op in cui alleverai mostri, è stato presentato con delle sequenze dalla versione Nintendo Switch con il commento degli sviluppatori di Magnus Games Studio .

Rescue Party: Live! ’ ha presentato un nuovo trailer che ha messo in mostra la frenetica e divertente modalità Campionato e ha anticipato il lancio della demo giocabile presente durante lo Steam Next Fest il prossimo 7 ottobre.

Il creatore di UNTURNED, Nelson Sexton, ha svelato il prossimo DLC del gioco survival zombie che si chiamerà Elver e ha annunciato le versioni PlayStation 5 e Xbox One X|S previste al lancio per il prossimo inverno. 505 Games ha anche mostrato le struggenti immagini di un 93enne e di suo nipote che si divertivano con il popolare simulatore di corse di 505, Assetto Corsa Competizione .

L’Xbox Live Stream del Tokyo Game Show 2021 di 505 Games ha permesso di mostrare nuovamente tre dei prossimi titoli in uscita. Rabbit & Bear Studios hanno presentato il first look della versione Xbox di Eiyuden Chronicle: Rising.Re:Legend ha illustrato con un nuovo trailer la modalità a quattro giocatori. Ghostrunner, il gioco action cyberpunk parkour in prima persona ha mostrato i miglioramenti grafici presenti nelle versioni Xbox Series X|S e PlayStation 5, rilasciate il 28 di settembre.

Potete riguardare le registrazioni delle presentazioni di 505 Games su YouTube







Altre News per: recaptokyogameshow2021games