Previsioni Meteo week end : Maltempo e tempo instabile su gran parte dell’Italia

La prima perturbazione autunnale si avvicina oggi, ma soprattutto domani concompariranno in, dove c'è allerta gialla. Domani domenica la perturbazione si farà sentire con piogge sparse, suanche in, piove ancora in Sicilia, nelle zone orientali, e possibili piogge anche sulle coste tirreniche come a Roma. La perturbazione porterà venti di scirocco con raffiche a oltre 70 km orari e lunedì si farà sentire il fronte in Italia. Ma sarà martedì che l'instabilità passerà il testimone a un vortice ciclonico carico die darà inizio al cambio di stagione negli armadi.

