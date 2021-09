Terraria - L'aggiornamento Joruney's End è disponibile su console

Videogiochi Console e Accessori





Terraria , il titolo sandbox action-adventure 2D che ha venduto diverse milioni di copie, sviluppato da Re-Logic (PC) e DR Studios (console/mobile) e pubblicato da 505 Games , celebra oggi il suo decimo anniversario con il lancio dell’attesissimo aggiornamento Journey’s End su PlayStation 4 e Xbox One. Journey’s End è anche giocabile su PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

Dopo un decennio di creatività e avventura,Terraria si è trasformato in un fenomeno culturale globale, vendendo oltre 35 milioni di copie su diverse piattaforme. Journey’s End celebra una delle più grandi community gaming mai esistite, aggiungendo nuove modalità, boss, nemici e miglioramenti al gameplay.

Affronta la sfida finale nella modalità Master, dove la difficoltà dei combattimenti si intensifica ma ogni boss sconfitto offre ricompense uniche. Per un’esperienza di gioco più rilassata e incentrata sull’immaginazione, Journey’s End fornisce ulteriori opzioni come la duplicazione degli oggetti, il controllo delle condizioni atmosferiche, i tempi di rigenerazione dei mostri regolabili, modifica della difficoltà e tanto altro.

Affronta nuovi boss come L’imperatrice della Luce, ispirata ai Bullet Hell, e l’imponente Regina Slime. Tieni traccia di nemici, alleati e creature con il Bestiario. Prenditi una pausa dall’uccidere mostri e gioca a golf. Passeggia durante i nuovi eventi meteorologici, come le Notti delle Lanterne e le Pioggie di Meteoriti, mentre esplori nuovi biomi come i Cimiteri e le Oasi. Goditi la nuova musica tra cui il tema del titolo “Journey’s End” e il brano vincitore del concorso Terraria,vinto da Xenon e DSniper.

Journey’s End miglioraTerraria anche con svariati miglioramenti e modifiche che rendono l’esperienza di gioco più piacevole. Si possono ora scambiare tipi di blocchi durante la costruzione, mentre i Caveau del Vuoto aiutano i giocatori a meglio gestire il loro inventario. Revisioni grafiche, le barre di salute dei boss, miglioramente all’interfaccia utente con maggiori personalizzazioni e un’interfaccia a schermo condiviso che permette di concentrarsi meglio sui combattimenti. I Tralicci e la felicità dei PNG espandono il sistema della città, eventualmente garantendo al giocatore l’abilità di costruire una rete di teletrasportazione tra tutte le città del mondo.





