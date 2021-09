Wild Guns Reloaded - aperti i preordini

Videogiochi Console e Accessori

Strictly Limited Games, insieme a Natsume Inc., sono felici di annunciare l'inizio del preordine dell'iconico shmup "Shooting gallery", Wild Guns Reloaded . Ci saranno diverse versioni speciali fisiche che saranno disponibili per il pre-ordine dal 3 ottobre 2021 solo su Strictly Limited Games.





I fan del selvaggio west possono comprare Wild Guns Reloaded in edizione fisica limitata o in edizioni da collezione per Nintendo Switch e PlayStation 4. Inoltre, ci sarà qualcosa di speciale per gli appassionati di giochi retrò: il popolare e acclamato classico gioco degli anni '90 Wild Guns tornerà in quantità limitate per SNES! Wild Guns per SNES viene fornito con una fantastica scatola retrò in stile NTSC o PAL e un manuale. Questa edizione retrò molto speciale è disponibile per 49,99 € . Il design NTSC è limitato a 1.300 copie e il design PAL a 700 copie.













Wild Guns è un classico sparatutto in stile arcade dal ritmo serrato, che mescola il classico selvaggio West con steampunk futuristico ma retrò. Gioca nei panni di Clint o Annie e salta, tuffati e rotola per evitare la raffica di proiettili lanciati dai nemici. Affronta i tuoi nemici insieme in modalità cooperativa per 2 giocatori! Raccogli mitragliatrici, lanciagranate, fucili e bombe per sconfiggere i vari nemici e boss in diverse fasi, tutte dotate di un design dettagliato.

Wild Guns Reloaded ti offre due personaggi aggiuntivi per un'emozionante azione a quattro giocatori. Oltre ad Annie e Clint, ora ti unisci anche alla lotta contro i futuristici avversari del mech come Doris e Bullet the dog! The Wild Guns Reloaded Limited Edition è disponibile per € 29,99 e limitato a 2.000 copie per Nintendo Switch e 1.000 copie per PlayStation 4.









La Collector's Edition è disponibile a € 69,99 e limitata a 1.500 copie per Nintendo Switch e 700 copie per PlayStation 4.









