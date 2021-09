Insurgency: Sandstorm disponibile su console

Videogiochi Console e Accessori





Partecipa a intensi scontri a fuoco moderni nell'FPS cooperativo tattico definitivo!

Insurgency: Sandstorm, l'FPS di grande successo per PC, porta oggi la sua iper realistica interpretazione del moderno combattimento militare anche sulle console Playstation 4 e Xbox One. Competi in PvP o fai amicizia in co-op attraverso ambientazioni urbane, passando da un obiettivo all'altro e sperimentando la brutalità dell'azione tattica letale che ha reso Sandstorm un fenomeno mondiale. Vivi l'azione spietata in questo trailer di lancio!





Combatti negli ambienti dilaniati dalla guerra di un conflitto attraverso una serie di intense modalità cooperative e multiplayer PvP caratterizzate da un'immersività senza precedenti, senti ogni proiettile e ogni impatto nel corso di feroci combattimenti ravvicinati.La morte arriva veloce. Gestisci le munizioni con attenzione mentre tu e la tua squadra combattete verso la vittoria. Coordina il supporto di fuoco, affronta i nemici con mitragliatrici montate su veicoli e ingaggia emozionanti scontri a fuoco moderni.







Insurgency: Sandstorm è disponibile da oggi per PlayStation 4, Xbox One e PC (Steam) insieme a versioni migliorate per PlayStation 5 e Xbox Series X con risoluzione 4K e 60 FPS. Ulteriori miglioramenti di nuova generazione, per supportare le funzionalità della console PlayStation 5 e Xbox Series X|S, arriveranno nel 2022.







La Standard Edition di Insurgency: Sandstorm è disponibile nei negozi di videogiochi in versione fisica e negli store digitali, le edizioni Gold e Deluxe sono disponibili in formato digitale. La Deluxe Edition includeInsurgency: Sandstorm e il Pass Anno 1, mentre la Gold Edition include anche il Pass Anno 2 che uscirà nel 2022. Ogni Pass include 16 set cosmetici, con 4 oggetti premio istantanei extra per i possessori del Pass Anno 2.





