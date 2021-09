Yokohama, bene i risultati del primo semestre grazie alle nuove gomme

Risultati finanziari positivi per Yokohama, che riprende a crescere a ritmi superiori rispetto ai tempi precedenti alla pandemia: merito anche dei nuovi modelli di pneumatici, che convincono gli automobilisti in Giappone e nel resto del mondo.

Tanti segni più dopo il disastro del 2020 e il tragico "rosso" provocato dal Covid: i bilanci finanziari del primo semestre del 2021 di Yokohama sono fortemente positivi e spingono l'azienda all'ottimismo, tanto da rivedere al rialzo anche le stime relative all'intero anno, e soprattutto indicano il crescente gradimento sui mercati delle soluzioni proposte dallo storico costruttore di pneumatici nato nel 1917 a Tokyo.

Vendite in aumento per Yokohama

In particolare, fonti aziendali sottolineano con soddisfazione i buoni risultati ottenuti in termini di vendite di pneumatici nel primo equipaggiamento, che continuano ad aumentare anno su anno a livello globale, in particolare in mercati come Giappone e Cina, dove sono sostenute dalla ripresa della domanda interna. Trend positivo anche per le vendite di pneumatici per il mercato del ricambio, sia nel Paese nipponico che negli altri mercati internazionali dove il brand è presente.

Parliamo proprio della "classica" rivendita di pneumatici Yokohama che interessa anche l'Italia e avviene su più canali, dai negozi fisici ai siti specializzati come Euroimportpneumatici: secondo i dati aziendali, i trend di interesse sono in aumento e cresce anche la consapevolezza degli automobilisti, che riconoscono i prodotti ad alto valore aggiunto del brand nipponico anche grazie alla "vigorosa promozione", culminata nella sponsorizzazione della squadra di calcio del Chelsea, vincitrice dell'ultima edizione della Champions League e della Supercoppa Uefa.

Un piccolo "aiuto" alle vendite, almeno sul fronte orientale, è arrivato anche dal meteo: all'inizio dell'anno, il Giappone è stato infatti interessato da una serie di forti nevicate, che hanno spinto molti automobilisti a dotarsi di pneumatici invernali, facendo quindi aumentare la richiesta.

La gamma Yokohama

Il marchio giapponese ha puntato negli ultimi anni ad allargare e aggiornare la gamma di prodotti in vendita nei canali di distribuzione del Vecchio Continente: tra le soluzioni più nuove possiamo citare le gomme invernali Bluearth-Winter V906, le estive BluEarth-XT AE61 (per SUV) e BluEarth-GT AE51 (per berline) e le all season BluEarth-4S AW21.

Queste ultime sono le più "anziane" del lotto, lanciate ormai nel 2018, ma continuano a convincere per prestazioni e affidabilità: si tratta infatti di una linea adatta a tutte le principali tipologie di auto (compatte e familiari grandi e piccole), che offre eccellenti prestazioni tutto l'anno, aderenza affidabile su strade invernali bagnate e innevate, spazi ridotti di frenata su strade estive, bagnate e asciutte e notevole durata in termini di chilometraggio.

Le gomme invernali BluEarth Winter V906 si caratterizzano invece per lo slogan “Powerful Traction”, che evidenzia immediatamente la ricerca (e la garanzia) di grip potente per gli automobilisti: oltre ad assicurare un elevato livello di resistenza all’usura (come la precedente generazione), questo modello risponde a due esigenze cruciali degli automobilisti europei, come le prestazioni su neve e ghiaccio e l’aderenza su bagnato.

Sotto l'egida BluEarth (che fa riferimento alla caratteristica di basso consumo di carburante) troviamo anche le due nuove coperture estive del brand: gli pneumatici BluEarth-XT AE61 sono progettati per l’uso su SUV urbani e crossover, mentre i BluEarth-GT AE51 sono pensati come pneumatico da turismo per berline di fascia media. In entrambi i casi, le gomme assicurano elevate prestazioni di guida, una marcia silenziosa che migliora il comfort all'interno del veicolo e prestazioni di guida stabili.

