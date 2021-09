Amazon presenta Echo Show 15:

un supporto per tutte le famiglie nell’organizzazione quotidiana, che permette di restare sempre connessi e godersi il meglio dell’intrattenimento

Echo Show 15 è un dispositivo Echo Show completamente rinnovato, dotato di uno splendido schermo da 15,6’’, da montare a parete o posizionare su un ripiano.

La schermata Home personalizzabile con widget Alexa consente di organizzare facilmente le proprie giornate, mostrando il calendario condiviso di famiglia, la lista della spesa, quella delle cose da fare e molto altro.

Sempre connessi sia dentro che fuori casa, con la possibilità di visualizzare e controllare i dispositivi per Casa Intelligente, lasciare appunti e note per la famiglia o chiamare i propri cari con Alexa.

Streaming di contenuti in 1080p Full HD da Prime Video, Netflix o altri servizi, per un intrattenimento quotidiano continuo.

Dotato del processore di nuova generazione Amazon AZ2 Neural Edge, Echo Show 15 è in grado di gestire processi di computer vision direttamente sul dispositivo

Amazon ha presentato oggi Echo Show 15, un nuovo dispositivo parte della famiglia Echo Show, progettato per diventare il cuore digitale della casa. Con uno schermo da 15,6’’, 1080p Full HD, Echo Show 15 può essere montato a parete o posizionato su un ripiano - in orientamento orizzontale o verticale - ed è stato immaginato per aiutare i clienti nell’organizzazione quotidiana, mantenendoli sempre connessi e con tanto intrattenimento a disposizione. Echo Show 15 è dotato del processore di nuova generazione Amazon AZ2 Neural Edge, di una schermata Home ridisegnata con più opzioni di personalizzazione, nuove funzionalità basate sul visual ID e tante nuove esperienze Alexa.

“Oggi le famiglie si destreggiano tra molteplici priorità e impegni: a che ora lasciare i bambini agli allenamenti di calcio, cosa preparare per cena, quando fissare il prossimo appuntamento. E la lista potrebbe continuare. Grazie ad Echo Show 15, Alexa può essere un valido supporto per tutti”, ha affermato Eric Saarnio, Vice President, Amazon Devices International. “Echo Show 15 rende la gestione dell’organizzazione quotidiana ancora più semplice. Con una schermata iniziale ridisegnata e i widget di Alexa, è possibile personalizzare il proprio Echo Show 15 per visualizzare il calendario di famiglia, gestire la lista delle cose da fare e impostare promemoria. Inoltre, Echo Show 15 si adatta ad ogni ambiente domestico, trasformando il display in una cornice digitale a schermo intero, per mostrare le foto più belle, o immagini e disegni artistici disponibili. Echo Show 15 è a disposizione dei clienti ogni volta che ne hanno bisogno, con la capacità di mimetizzarsi quando non viene richiesto il suo supporto”.

Grazie ai widget personalizzabili di Alexa, Echo Show 15 riunisce tutto ciò di cui le famiglie hanno bisogno sul suo immersivo display Full HD da 15,6’’. Il contenuto sulla schermata Home è personalizzabile dalla nuova galleria dei widget, dove si possono scoprire e scegliere quelli con le informazioni più utili a tutta la famiglia. I widget di Alexa si aggiornano continuamente, in modo da avere sempre le informazioni più recenti a disposizione in base alle proprie esigenze e preferenze.

Un’esperienza personalizzata con Visual ID

Grazie alla nuova funzionalità visual ID, Alexa sarà in grado di riconoscere i clienti e di personalizzare le informazioni sullo schermo di Echo Show 15. Dopo aver abilitato visual ID, camminando davanti a Echo Show 15, Alexa potrà effettuare il riconoscimento del cliente e lo schermo si aggiornerà automaticamente per mostrare un saluto personalizzato, i promemoria, gli eventi in calendario, la musica riprodotta di recente o le note lasciate dagli altri membri della casa. Visual ID è una funzionalità facoltativa e richiede l’attivazione da parte del cliente. Ogni immagine utilizzata per creare il profilo visual ID sarà criptata e memorizzata sul dispositivo. Il profilo visual ID può essere cancellato in qualsiasi momento.

Organizzazione per tutta la famiglia

Echo Show 15 consente di visualizzare e aggiornare rapidamente il calendario di famiglia, aggiungere o rimuovere elementi dalla lista della spesa, controllare gli impegni, le cose da fare e molto altro ancora.I client potranno ricevere suggerimenti per le loro ricette quotidiane, attraverso le skill dei partner.

Restare sempre connessi alla casa e al resto della famiglia

Rimanere connessi significa gestire facilmente i dispositivi e i servizi in casa. Un widget dedicato ai dispositivi per la Casa Intelligente preferiti consentirà di visualizzarli e controllarli con un semplice tocco. Inoltre, grazie all’ampio schermo si può sfruttare la visualizzazionepicture-in-picture per guardare la propria serie TV preferita e nel frattempo tenere d'occhio la porta d’ingresso.

Echo Show 15 aiuta anche a rimanere in contatto con i propri cari, sia in casa che fuori. Grazie al widget dedicato alle note, è possibile lasciare un appunto sull'ora di cena ai membri della famiglia, così come un promemoria per portare il cane a fare una passeggiata. Inoltre, con visual ID si potrà inviare una nota direttamente a un membro specifico della famiglia, visibile solo quando Alexa lo riconoscerà davanti al dispositivo. Con il suo schermo da 15,6’’ e la fotocamera da 5 megapixel, Echo Show 15 è anche ottimo per le videochiamate o per fare Drop In verso una persona cara dentro o fuori casa, utilizzando i dispositivi con integrazione Alexa.

Godersi il massimo dell’intrattenimento

Con il suo ampio schermo e il supporto per lo streaming video 1080p, Echo Show 15 può anche diventare la TV della cucina. Basta chiedere ad Alexa di guardare film e serie televisive da Prime Video o Netflix, vedere le ultime notizie, chiedere ad Alexa di riprodurre musica o leggere un libro con Audible. Echo Show 15 può anche integrarsi perfettamente nell’ambiente grazie alla funzionalità Cornice Fotografica, che trasforma il display in una cornice a tutto schermo, mostrando le foto più belle degli album da Amazon Photos, o immagini e disegni precaricati a tema artistico, naturalistico o di viaggio.

Il nuovo processore AZ2 di ultima generazione

Echo Show 15 è dotato del processore di nuova generazione Amazon AZ2 Neural Edge e del motore di inferenza di apprendimento automatico (ML) con un'architettura quad-core scalabile. L'architettura AZ2 è progettata su misura da Amazon per permettere agli algoritmi di computer vision (CV), che una volta richiedevano la potenza del cloud per essere elaborati interamente sul dispositivo. Ciò significa che Echo Show 15 sarà in grado di riconoscere una persona che ha precedentemente attivato visual ID elaborandone l’immagine direttamente sul dispositivo.

Accessibilità

Echo Show 15 offre le funzionalità di accessibilità di cui beneficiano tutti i clienti, compresa la possibilità di interagire con Alexa usando il tocco invece della voce, e leggere le risposte di Alexa in didascalie sullo schermo.

Trasparenza e controllo sull’utilizzo di Alexa

Echo Show 15 è progettato con diversi elementi di protezione della privacy, tra cui i comandi per spegnere i microfoni e la telecamera, il copri-telecamera integrato e la possibilità di visualizzare ed eliminare le registrazioni vocali. Insieme alla presentazione del nuovo Echo Show 15, annunciamo oggi nuove impostazioni dedicate alla privacy, ai controlli e diverse migliorie per i clienti.

A partire dall’inizio del prossimo anno, i clienti potranno infatti vedere le richieste associate ad uno specifico membro della famiglia che ha impostato Voice ID all’interno dell’App Alexa o dalla pagina relativa alle impostazioni sulla privacy di Alexa (www.amazon.it/ impostazioniprivacyalexa ).Questo consentirà a tutti i membri della famiglia di avere il controllo sulla gestione dello storico relativo alle proprie interazioni vocali.



Presto, i clienti potranno dire “Alexa, aggiorna le mie impostazioni sulla privacy” e Alexa aiuterà a modificare le impostazioni, come la durata del salvataggio delle registrazioni vocali e il modo in cui vengono utilizzate. A partire da oggi, i possessori di dispostivi Echo riceveranno un promemoria per rivedere le proprie impostazioni sulla privacy nell’App Alexa, 30 giorni dopo aver configurato il proprio dispositivo. Questo si aggiunge alla mail annuale che ricevono tutti i clienti Alexa per ricordargli di rivedere le loro impostazioni sulla privacy.





Prezzi e disponibilità

Echo Show 15 sarà disponibile a 249,99 euro e i clienti possono già registrarsi per ricevere una notifica quando il dispositivo sarà disponibile.

Le basi di supporto e gli accessori per il montaggio a parete saranno venduti separatamente. Echo Show 15 presenta il distintivo Climate Pledge Friendly su Amazon.it, per aiutare i clienti a scoprire e acquistare prodotti più sostenibili.

