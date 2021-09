L'ex vigilessa Laura Ziliani è stata drogata e soffocata nel sonno

Laura Ziliani è rimasta stordita dalla droga, questo il risultato del test tossicologico. Ma il composto di benzodiazepine trovato nel suo corpo non l'ha uccisa. Gli inquirenti sono convinti che la vedova sia stata soffocata con un cuscino mentre dormiva sotto l'effetto di ansiolitici. Farmaci considerati "potenzialmente idonei a compromettere le capacità di difesa". Gli imputati dell'omicidio sono Mirto Milani, 27 anni, fidanzato della figlia maggiore, e le figlie Silvia e Paola Zani, rispettivamente di 27 e 19 anni. Ora bisogna vedere quali elementi nel cadavere, a 140 giorni dalla morte, si possono ancora trovare a sostegno della tesi dell'asfissia non violenta poiché non sono stati riscontrati segni di violenza. L'ipotesi è che Laura Ziliani sia stata uccisa nella sua casa di Temù in via Ballardini e poi portata in un luogo diverso da quello del ritrovamento.

Parlando della casa a Temù, quattro piani di un palazzo sequestrato a giugno, l'agenzia Ansa riferisce che al tavolo da pranzo della zona dove Laura è stata per il fine settimana, stato rinvenuto un foglio di carta ritrovato dopo la scomparsa della donna. Un elenco dettagliato con tutti i possibili interventi, stanza per stanza, per trasformare la struttura in un bed and breakfast con "9mila euro". Un progetto che mentre era in vita Ziliani ha cercato di rimandare. Il dettaglio fa parte del movente economico individuato dalla procura di Brescia e dai carabinieri.

Altre News per: vigilessalaurazilianistatadrogatasoffocatasonno