Manifestazione No Green pass : sul palco una poliziotta!

Alla Manifestazione contro il Green pass a Roma, in piazza San Giovanni, era presente anche una poliziotta, il vice commissario Nunzia Alessandra Schilirò, che è salita sul palco e ha arringato i manifestanti, definendo la certificazione una "carta di discriminazione". Schilirò ha anche invocato la "disobbedienza civile" come "sacro dovere quando lo Stato diventa dispotico".

Un intervento che ha suscitato molte reazioni e, in relazione alla loro partecipazione all'evento, la Questura di Roma ha avviato un'azione disciplinare. Dichiarazioni "molto serie". Così il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese, secondo fonti del Viminale, ha definito le dichiarazioni del vice commissario Schilirò. "Seguo personalmente la vicenda con il capo della Polizia Lamberto Giannini", aggiunge il ministro, "affinché le responsabilità dell'interessato sotto ogni profilo giuridicamente rilevante siano determinate con assoluta celerità".

Non è la prima volta che la poliziotta prende posizione. È stata protagonista sul palco di Byoblu (un video dell'intervento e un'intervista a lei sono pubblicati anche sul sito online), una "televisione cittadina" autodefinita che presenta personaggi controversi, non certo vax, negazionisti, teorici del complotto. e simili. Il vicequestore ha esordito sul palco dicendo di essere "qui come libero cittadino per esercitare i miei diritti sanciti dalla Costituzione"; tuttavia, viene presentata come un ufficiale di polizia e il suo ruolo viene esaltato in caso.

Nel suo discorso, dove cita anche Gesù e Gandhi, afferma che "il momento storico che stiamo vivendo è di una gravità senza precedenti e dimostrarlo è come denunciare un crimine". Poi definisce il Green pass come "la lettera della discriminazione, il segno della discriminazione".

