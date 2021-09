Kerbal Space Program Enhanced Edition disponibile su PS5 e Xbox X|S

Private Division, Squad e Blitworks annunciano cheKerbal Space Program: Enhanced Edition è ora disponibile su PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

I possessori del gioco e delle espansioni per PlayStation 4 e Xbox One potranno aggiornare gratuitamente la loro copia alla rispettiva versione per la Generazione 9.

La versione Generazione 9 di Kerbal Space Program: Enhanced Edition sfrutta l'hardware delle nuove console per offrire una risoluzione più elevata, più fotogrammi al secondo, shader avanzati, texture migliorate e ulteriori miglioramenti delle prestazioni.

Inoltre questa versione offre il pieno supporto di mouse e tastiera.

Kerbal Space Program: Enhanced Edition è disponibile per l'acquisto nel PlayStation Store e nel Microsoft Store per €39.99. Kerbal Space Program: Enhanced Edition Complete, che comprende l'espansione Breaking Ground e il Pacchetto missioni storiche e parti, è disponibile al prezzo di €59.99.

Altre News per: kerbalspaceprogramenhancededitiondisponibilexbox