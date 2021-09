Risultati Serie A della sesta giornata

Nelle 3 gare del pomeriggio, la Fiorentina passa a Udine e aggancia il 4° posto. Sale l'Empoli, che stende il Bologna. Berardi firma la vittoria del Sassuolo. Seconda vittoria di fila per la Juve: all'Allianz Stadium piegata 3-2 la Samp. Dura 21' la partita di Dybala, che passa dalla gioia per il gol segnato(10') alle lacrime per un guaio muscolare che lo obbliga a uscire. Occasioni per Chiesa e Morata (sprecone) prima del raddoppio bianconero di Bonucci su rigore al 43' (braccio Murru). Immediata risposta doriana : Perin si oppone a Quagliarella, Yoshida accorcia di testa (44').Al 57', su regalo difensivo della Samp, facile tris Locatelli. Non mollano gli ospiti : Candreva segna all'83', ma non basta.

SPEZIA-MILAN 1-2 (sabato)

INTER-ATALANTA 2-2 (sabato)

GENOA-H.VERONA 3-3 (sabato)

JUVENTUS-SAMPDORIA 3-2

EMPOLI-BOLOGNA 4-2

SASSUOLO-SALERNITANA 1-0

UDINESE-FIORENTINA 0-1

LAZIO-ROMA ore 18

NAPOLI-CAGLIARI ore 20.45

VENEZIA-TORINO lunedì ore 20.45

